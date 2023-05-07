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В польском Orlen рассказали, во сколько обходится запрет на нефть из России - РИА Новости, 07.05.2023
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17:48 07.05.2023 (обновлено: 23:06 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/orlen-1870351064.html
В польском Orlen рассказали, во сколько обходится запрет на нефть из России
В польском Orlen рассказали, во сколько обходится запрет на нефть из России - РИА Новости, 07.05.2023
В польском Orlen рассказали, во сколько обходится запрет на нефть из России
Запрет на российскую нефть обходится энергетическому концерну Orlen примерно в 27 миллионов долларов в день, сообщил председатель правления компании Даниель... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T17:48
2023-05-07T23:06
экономика
цены на нефть
москва
россия
владимир путин
pkn orlen
польша
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Запрет на российскую нефть обходится энергетическому концерну Orlen примерно в 27 миллионов долларов в день, сообщил председатель правления компании Даниель Обайтек в интервью газете Financial Times. "Руководитель PKN Orlen описал потери примерно в 27 миллионов долларов в день из-за разницы в цене примерно в 30 долларов за баррель между более дешевой российской нефтью и альтернативными поставками", — говорится в публикации.Как утверждает Обайтек, это не потеря, а "вопрос отказа поддерживать Россию". При этом он признал, что Orlen продолжает использовать нефть, поступающую по трубопроводу "Дружба" для нефтеперерабатывающего завода в чешском Литвинове. "Полная замена российской нефти требует улучшения логистики нефтяных поставок, над чем мы работаем с чешским правительством", — сказал глава компании.В начале апреля Обайтек заявил, что его концерн разорвал последний контракт на поставки нефти из России. Речь идет о соглашении с "Татнефтью", которое действовало до декабря 2024 года. По нему Orlen закупал 200 тысяч тонн нефти в месяц. "Транснефть" 27 февраля сообщила о прекращении транспортировки нефти в Польшу, поскольку маршрутные поручения на конец месяца не были оформлены и оплачены. В итоге поставки в республику были исключены из экспортного графика, утверждаемого Минэнерго России.Нефтяные санкции Запада против Москвы вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять топливо иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной стоимости.
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экономика, цены на нефть, москва, россия, владимир путин, pkn orlen, польша, татнефть
Экономика, Цены на нефть, Москва, Россия, Владимир Путин, PKN Orlen, Польша, Татнефть
В польском Orlen рассказали, во сколько обходится запрет на нефть из России

Глава Orlen Обайтек сообщил о потере $27 миллионов в день из-за отказа от нефти из России

CC BY-SA 3.0 / Adam Kliczek / PKN Orlen headquarters in Płock, PolandОфис польской топливной компании ORLEN
Офис польской топливной компании ORLEN - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
CC BY-SA 3.0 / Adam Kliczek / PKN Orlen headquarters in Płock, Poland
Офис польской топливной компании ORLEN. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Запрет на российскую нефть обходится энергетическому концерну Orlen примерно в 27 миллионов долларов в день, сообщил председатель правления компании Даниель Обайтек в интервью газете Financial Times.
"Руководитель PKN Orlen описал потери примерно в 27 миллионов долларов в день из-за разницы в цене примерно в 30 долларов за баррель между более дешевой российской нефтью и альтернативными поставками", — говорится в публикации.
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Как утверждает Обайтек, это не потеря, а "вопрос отказа поддерживать Россию". При этом он признал, что Orlen продолжает использовать нефть, поступающую по трубопроводу "Дружба" для нефтеперерабатывающего завода в чешском Литвинове.
"Полная замена российской нефти требует улучшения логистики нефтяных поставок, над чем мы работаем с чешским правительством", — сказал глава компании.
В начале апреля Обайтек заявил, что его концерн разорвал последний контракт на поставки нефти из России. Речь идет о соглашении с "Татнефтью", которое действовало до декабря 2024 года. По нему Orlen закупал 200 тысяч тонн нефти в месяц.
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"Транснефть" 27 февраля сообщила о прекращении транспортировки нефти в Польшу, поскольку маршрутные поручения на конец месяца не были оформлены и оплачены. В итоге поставки в республику были исключены из экспортного графика, утверждаемого Минэнерго России.
Нефтяные санкции Запада против Москвы вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять топливо иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной стоимости.
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