https://ria.ru/20230507/orlen-1870351064.html

В польском Orlen рассказали, во сколько обходится запрет на нефть из России

В польском Orlen рассказали, во сколько обходится запрет на нефть из России - РИА Новости, 07.05.2023

В польском Orlen рассказали, во сколько обходится запрет на нефть из России

Запрет на российскую нефть обходится энергетическому концерну Orlen примерно в 27 миллионов долларов в день, сообщил председатель правления компании Даниель... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T17:48

2023-05-07T17:48

2023-05-07T23:06

экономика

цены на нефть

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россия

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татнефть

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Запрет на российскую нефть обходится энергетическому концерну Orlen примерно в 27 миллионов долларов в день, сообщил председатель правления компании Даниель Обайтек в интервью газете Financial Times. "Руководитель PKN Orlen описал потери примерно в 27 миллионов долларов в день из-за разницы в цене примерно в 30 долларов за баррель между более дешевой российской нефтью и альтернативными поставками", — говорится в публикации.Как утверждает Обайтек, это не потеря, а "вопрос отказа поддерживать Россию". При этом он признал, что Orlen продолжает использовать нефть, поступающую по трубопроводу "Дружба" для нефтеперерабатывающего завода в чешском Литвинове. "Полная замена российской нефти требует улучшения логистики нефтяных поставок, над чем мы работаем с чешским правительством", — сказал глава компании.В начале апреля Обайтек заявил, что его концерн разорвал последний контракт на поставки нефти из России. Речь идет о соглашении с "Татнефтью", которое действовало до декабря 2024 года. По нему Orlen закупал 200 тысяч тонн нефти в месяц. "Транснефть" 27 февраля сообщила о прекращении транспортировки нефти в Польшу, поскольку маршрутные поручения на конец месяца не были оформлены и оплачены. В итоге поставки в республику были исключены из экспортного графика, утверждаемого Минэнерго России.Нефтяные санкции Запада против Москвы вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять топливо иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной стоимости.

https://ria.ru/20230504/neft-1869589696.html

https://ria.ru/20230428/neft-1868324245.html

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экономика, цены на нефть, москва, россия, владимир путин, pkn orlen, польша, татнефть