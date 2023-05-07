В польском Orlen рассказали, во сколько обходится запрет на нефть из России
Глава Orlen Обайтек сообщил о потере $27 миллионов в день из-за отказа от нефти из России
CC BY-SA 3.0 / Adam Kliczek / PKN Orlen headquarters in Płock, PolandОфис польской топливной компании ORLEN
Офис польской топливной компании ORLEN. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Запрет на российскую нефть обходится энергетическому концерну Orlen примерно в 27 миллионов долларов в день, сообщил председатель правления компании Даниель Обайтек в интервью газете Financial Times.
"Руководитель PKN Orlen описал потери примерно в 27 миллионов долларов в день из-за разницы в цене примерно в 30 долларов за баррель между более дешевой российской нефтью и альтернативными поставками", — говорится в публикации.
Как утверждает Обайтек, это не потеря, а "вопрос отказа поддерживать Россию". При этом он признал, что Orlen продолжает использовать нефть, поступающую по трубопроводу "Дружба" для нефтеперерабатывающего завода в чешском Литвинове.
"Полная замена российской нефти требует улучшения логистики нефтяных поставок, над чем мы работаем с чешским правительством", — сказал глава компании.
В начале апреля Обайтек заявил, что его концерн разорвал последний контракт на поставки нефти из России. Речь идет о соглашении с "Татнефтью", которое действовало до декабря 2024 года. По нему Orlen закупал 200 тысяч тонн нефти в месяц.
"Транснефть" 27 февраля сообщила о прекращении транспортировки нефти в Польшу, поскольку маршрутные поручения на конец месяца не были оформлены и оплачены. В итоге поставки в республику были исключены из экспортного графика, утверждаемого Минэнерго России.
Нефтяные санкции Запада против Москвы вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять топливо иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной стоимости.