https://ria.ru/20230507/orenburg-1870306791.html

Обрушившаяся в Оренбурге карусель не была зарегистрирована в гостехнадзоре

Обрушившаяся в Оренбурге карусель не была зарегистрирована в гостехнадзоре - РИА Новости, 07.05.2023

Обрушившаяся в Оренбурге карусель не была зарегистрирована в гостехнадзоре

Карусель в оренбургском парке, обрушившаяся с людьми в ходе движения, не была зарегистрирована в гостехнадзоре, сообщили в правительстве Оренбургской области. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T13:23

2023-05-07T13:23

2023-05-07T14:03

оренбург

оренбургская область

происшествия

денис паслер

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УФА, 7 мая - РИА Новости. Карусель в оренбургском парке, обрушившаяся с людьми в ходе движения, не была зарегистрирована в гостехнадзоре, сообщили в правительстве Оренбургской области.В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в регионе проверяют все детские парки и комнаты отдыха."Проверка разрешительных документов "Оренпарка" показала, что заявление на регистрацию "Цепочной карусели" в гостехнадзор не поступало. На 5 мая на территории парка зарегистрирована только надувная лодка "Spider". Представитель концессионера направил в инспекцию гостехнадзора неполный пакет документов", - рассказали в правительстве области.Также в нарушение правил эксплуатации аттракционов предоставил копии паспортов и формуляров на аттракцион "Цепочная карусель" в электронном виде вместо заверенных копий, положенных по закону, отметили власти региона."Губернатор региона Денис Паслер дал поручение региональным службам провести оперативные проверки работы всех парков, комнат развлечений, где отдыхают дети. Правительство региона обратилось в прокуратуру для получения разрешения на внеплановые проверки по всей области",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230507/karusel-1870310572.html

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оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

оренбург, оренбургская область, происшествия, денис паслер