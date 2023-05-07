https://ria.ru/20230507/orenburg-1870306791.html
Обрушившаяся в Оренбурге карусель не была зарегистрирована в гостехнадзоре
Обрушившаяся в Оренбурге карусель не была зарегистрирована в гостехнадзоре - РИА Новости, 07.05.2023
Обрушившаяся в Оренбурге карусель не была зарегистрирована в гостехнадзоре
Карусель в оренбургском парке, обрушившаяся с людьми в ходе движения, не была зарегистрирована в гостехнадзоре, сообщили в правительстве Оренбургской области. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T13:23
2023-05-07T13:23
2023-05-07T14:03
оренбург
оренбургская область
происшествия
денис паслер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870287042_0:18:1280:738_1920x0_80_0_0_523ff100404b7dc12f0c9aee480ea313.jpg
УФА, 7 мая - РИА Новости. Карусель в оренбургском парке, обрушившаяся с людьми в ходе движения, не была зарегистрирована в гостехнадзоре, сообщили в правительстве Оренбургской области.В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в регионе проверяют все детские парки и комнаты отдыха."Проверка разрешительных документов "Оренпарка" показала, что заявление на регистрацию "Цепочной карусели" в гостехнадзор не поступало. На 5 мая на территории парка зарегистрирована только надувная лодка "Spider". Представитель концессионера направил в инспекцию гостехнадзора неполный пакет документов", - рассказали в правительстве области.Также в нарушение правил эксплуатации аттракционов предоставил копии паспортов и формуляров на аттракцион "Цепочная карусель" в электронном виде вместо заверенных копий, положенных по закону, отметили власти региона."Губернатор региона Денис Паслер дал поручение региональным службам провести оперативные проверки работы всех парков, комнат развлечений, где отдыхают дети. Правительство региона обратилось в прокуратуру для получения разрешения на внеплановые проверки по всей области",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230507/karusel-1870310572.html
https://ria.ru/20230506/karusel-1870207180.html
оренбург
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870287042_113:0:1097:738_1920x0_80_0_0_dc91ac89903491c136a6729a87c59355.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, оренбургская область, происшествия, денис паслер
Оренбург, Оренбургская область, Происшествия, Денис Паслер
Обрушившаяся в Оренбурге карусель не была зарегистрирована в гостехнадзоре
Власти заявили, что рухнувшую в Оренбурге карусель не регистрировали в гостехнадзоре
УФА, 7 мая - РИА Новости. Карусель в оренбургском парке, обрушившаяся с людьми в ходе движения, не была зарегистрирована в гостехнадзоре, сообщили в правительстве Оренбургской области.
В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера
в регионе проверяют все детские парки и комнаты отдыха.
Владелец парка в Оренбурге оплатит лечение пострадавших при ЧП с каруселью
"Проверка разрешительных документов "Оренпарка" показала, что заявление на регистрацию "Цепочной карусели" в гостехнадзор не поступало. На 5 мая на территории парка зарегистрирована только надувная лодка "Spider". Представитель концессионера направил в инспекцию гостехнадзора неполный пакет документов", - рассказали в правительстве области.
Также в нарушение правил эксплуатации аттракционов предоставил копии паспортов и формуляров на аттракцион "Цепочная карусель" в электронном виде вместо заверенных копий, положенных по закону, отметили власти региона.
"Губернатор региона Денис Паслер дал поручение региональным службам провести оперативные проверки работы всех парков, комнат развлечений, где отдыхают дети. Правительство региона обратилось в прокуратуру для получения разрешения на внеплановые проверки по всей области",- говорится в сообщении.
После ЧП на карусели в Оренбурге госпитализировали 12 человек