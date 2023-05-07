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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 07.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:40 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/obstrely-1870266581.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 07.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и четыре снаряда калибра 152 миллиметра по... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T07:40
2023-05-07T07:40
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
петровский район
сцкк
нато
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 07:20 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07:20 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230507/spetsoperatsiya-1870260341.html
донецк
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донецк, горловка, петровский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Петровский район, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ
Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 07:20 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07:20 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаПетровский районСЦККНАТО
 
 
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