https://ria.ru/20230507/obstrely-1870266581.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 07.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и четыре снаряда калибра 152 миллиметра по... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T07:40

2023-05-07T07:40

2023-05-07T07:40

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

петровский район

сцкк

нато

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 07:20 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07:20 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230507/spetsoperatsiya-1870260341.html

донецк

горловка

петровский район

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донецк, горловка, петровский район, сцкк, нато