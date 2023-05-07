https://ria.ru/20230507/obstrely-1870266581.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 07.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и четыре снаряда калибра 152 миллиметра по... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T07:40
2023-05-07T07:40
2023-05-07T07:40
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
петровский район
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867265583_0:386:2953:2047_1920x0_80_0_0_4d8ab6669f4237d6fb42253e7fdf27f7.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 07:20 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07:20 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230507/spetsoperatsiya-1870260341.html
донецк
горловка
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867265583_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_50647c8ba492e451e048ba6d7e564fea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, горловка, петровский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Петровский район, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Горловку