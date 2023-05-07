Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 14 натовских снарядов по Макеевке и Донецку
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилой многоквартирный дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой многоквартирный дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 05:50 (совпадает с мск. - ред.) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 05:50 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 06:20 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 06:20 - населенный пункт Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.