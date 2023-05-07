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Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 07.05.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска за полчаса выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T06:37

2023-05-07T06:37

2023-05-07T06:37

специальная военная операция на украине

макеевка

донецк

украина

нато

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 05:50 (совпадает с мск. - ред.) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 05:50 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 06:20 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 06:20 - населенный пункт Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230507/spetsoperatsiya-1870260341.html

макеевка

донецк

украина

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макеевка, донецк, украина, нато, сцкк, происшествия