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Украинские войска выпустили четыре снаряда по Горловке

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Горловке - РИА Новости, 07.05.2023

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Горловке

Украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T04:44

2023-05-07T04:44

2023-05-07T04:44

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

стирол

происшествия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02:00 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", -говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230507/spetsoperatsiya-1870260341.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, происшествия