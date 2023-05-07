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Украинские войска выпустили четыре снаряда по Горловке - РИА Новости, 07.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:44 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/obstrely-1870260475.html
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Горловке
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Горловке - РИА Новости, 07.05.2023
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Горловке
Украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T04:44
2023-05-07T04:44
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
стирол
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02:00 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", -говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230507/spetsoperatsiya-1870260341.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Стирол, Происшествия
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Горловке

Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда натовского калибра по Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02:00 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", -говорится в сообщении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККСтиролПроисшествия
 
 
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