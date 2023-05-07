Украинские войска обстреляли Горловку и Петровский район Донецка
Представительство ДНР: Украинские войска обстреляли Горловку и Петровский район Донецка
© РИА НовостиПоследствия обстрела Донецка
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки и семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 00:10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 00:30 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра; 00:40 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.