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Украинские войска обстреляли Горловку и Петровский район Донецка - РИА Новости, 07.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:36 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/obstrely-1870254598.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Горловку и Петровский район Донецка - РИА Новости, 07.05.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Петровский район Донецка
Украинские войска за полчаса выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки и семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T01:36
2023-05-07T01:36
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
петровский район
стирол
сцкк
нато
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки и семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230506/donetsk-1870145599.html
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горловка, донецк, петровский район, стирол, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Петровский район, Стирол, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку и Петровский район Донецка

Представительство ДНР: Украинские войска обстреляли Горловку и Петровский район Донецка

© РИА НовостиПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки и семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 00:10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 00:30 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра; 00:40 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкПетровский районСтиролСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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