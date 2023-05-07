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Украинские войска обстреляли Горловку и Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Горловку и Петровский район Донецка - РИА Новости, 07.05.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Петровский район Донецка

Украинские войска за полчаса выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки и семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T01:36

2023-05-07T01:36

2023-05-07T01:36

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

петровский район

стирол

сцкк

нато

происшествия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки и семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230506/donetsk-1870145599.html

горловка

донецк

петровский район

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горловка, донецк, петровский район, стирол, сцкк, нато, происшествия