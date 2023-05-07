https://ria.ru/20230507/obstrel-1870367293.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Благодатное в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и Благодатное в ДНР - РИА Новости, 07.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Благодатное в ДНР

Украинские войска за два часа обстреляли Кировский район Донецка и населенный пункт Благодатное, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T19:41

2023-05-07T19:41

2023-05-07T19:41

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

кировский район

украина

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg

ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска за два часа обстреляли Кировский район Донецка и населенный пункт Благодатное, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.30 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Благодатное: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 18.50 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Благодатное: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

донецк

кировский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, донецк, кировский район, украина, сцкк