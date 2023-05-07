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Украинские войска обстреляли Донецк и Благодатное в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и Благодатное в ДНР - РИА Новости, 07.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Благодатное в ДНР
Украинские войска за два часа обстреляли Кировский район Донецка и населенный пункт Благодатное, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T19:41
2023-05-07T19:41
2023-05-07T19:41
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
кировский район
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска за два часа обстреляли Кировский район Донецка и населенный пункт Благодатное, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.30 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Благодатное: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 18.50 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Благодатное: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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происшествия, донецк, кировский район, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк и Благодатное в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Благодатное