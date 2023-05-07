Рейтинг@Mail.ru
Жители Петровского района Донецка рассказали о непрекращающихся обстрелах - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:54 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/obstrel-1870340864.html
Жители Петровского района Донецка рассказали о непрекращающихся обстрелах
Жители Петровского района Донецка рассказали о непрекращающихся обстрелах - РИА Новости, 07.05.2023
Жители Петровского района Донецка рассказали о непрекращающихся обстрелах
Более 20 попаданий до полудня пришлось по Петровскому району Донецка, обстрел велся с помощью ствольной артиллерии, в том числе натовского образца, сообщает... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T16:54
2023-05-07T16:54
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
стаханов
россия
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867265660_0:182:2929:1830_1920x0_80_0_0_b40f90a08e6534b14f6dfb6b772ae6bf.jpg
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Более 20 попаданий до полудня пришлось по Петровскому району Донецка, обстрел велся с помощью ствольной артиллерии, в том числе натовского образца, сообщает корреспондент РИА Новости. Один из прилётов пришелся по подъезду многоквартирного жилого дома по улице Стаханова. Повреждены автомобили, остекление подъезда, кровля дома, разрушены балконы и пострадали квартиры мирных жителей. По словам горожан, обстрелы сейчас практически не прекращаются. "Мы спать боимся! Мы у них под прицелом!" - сказала соседка. Звуки артиллерийской дуэли на окраинах Донецка не прекращаются. На месте работают правоохранители и представители экстренных служб.
https://ria.ru/20230507/ukraina-1870259996.html
https://ria.ru/20230507/nastuplenie-1870315655.html
донецк
петровский район
стаханов
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867265660_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_ba16283cc9f08e87abf888b33a78a91d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, петровский район, стаханов, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Стаханов, Россия, Донецкая Народная Республика
Жители Петровского района Донецка рассказали о непрекращающихся обстрелах

Петровский район Донецка обстреляли более 20 раз из артиллерии в первой половине дня

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкМужчина во дворе многоквартирного жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка
Мужчина во дворе многоквартирного жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Мужчина во дворе многоквартирного жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Более 20 попаданий до полудня пришлось по Петровскому району Донецка, обстрел велся с помощью ствольной артиллерии, в том числе натовского образца, сообщает корреспондент РИА Новости.
Один из прилётов пришелся по подъезду многоквартирного жилого дома по улице Стаханова. Повреждены автомобили, остекление подъезда, кровля дома, разрушены балконы и пострадали квартиры мирных жителей.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
В Марьинке пять украинских военных погибли из-за собственной артиллерии
Вчера, 04:09
По словам горожан, обстрелы сейчас практически не прекращаются.
«
"Каждый день стреляют. Не знаешь куда бежать", - говорит местная жительница.
"Мы спать боимся! Мы у них под прицелом!" - сказала соседка.
Звуки артиллерийской дуэли на окраинах Донецка не прекращаются. На месте работают правоохранители и представители экстренных служб.
Украинский военнослужащий на БТР - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
СМИ: на Западе считают, что наступление Киева поможет диалогу с Россией
Вчера, 14:22
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районСтахановРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала