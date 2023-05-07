https://ria.ru/20230507/obstrel-1870340864.html

Жители Петровского района Донецка рассказали о непрекращающихся обстрелах

Жители Петровского района Донецка рассказали о непрекращающихся обстрелах - РИА Новости, 07.05.2023

Жители Петровского района Донецка рассказали о непрекращающихся обстрелах

Более 20 попаданий до полудня пришлось по Петровскому району Донецка, обстрел велся с помощью ствольной артиллерии, в том числе натовского образца, сообщает... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T16:54

2023-05-07T16:54

2023-05-07T16:54

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

стаханов

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Более 20 попаданий до полудня пришлось по Петровскому району Донецка, обстрел велся с помощью ствольной артиллерии, в том числе натовского образца, сообщает корреспондент РИА Новости. Один из прилётов пришелся по подъезду многоквартирного жилого дома по улице Стаханова. Повреждены автомобили, остекление подъезда, кровля дома, разрушены балконы и пострадали квартиры мирных жителей. По словам горожан, обстрелы сейчас практически не прекращаются. "Мы спать боимся! Мы у них под прицелом!" - сказала соседка. Звуки артиллерийской дуэли на окраинах Донецка не прекращаются. На месте работают правоохранители и представители экстренных служб.

https://ria.ru/20230507/ukraina-1870259996.html

https://ria.ru/20230507/nastuplenie-1870315655.html

донецк

петровский район

стаханов

россия

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, стаханов, россия, донецкая народная республика