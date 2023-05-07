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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку - РИА Новости, 07.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/obstrel-1870327869.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку - РИА Новости, 07.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку, выпустив 17 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T15:32
2023-05-07T15:32
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку, выпустив 17 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра...11.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства. Ведомство сообщило, что украинские войска в 12.35 мск обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Представительство добавило, что в 14.25 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Широкой Балке. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Широкая Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230507/nastuplenie-1870315655.html
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донецк
горловка
донецкая народная республика
россия
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку

ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Широкой Балке 17 снарядов 152 калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку, выпустив 17 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра...11.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства.
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Ведомство сообщило, что украинские войска в 12.35 мск обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Представительство добавило, что в 14.25 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Широкой Балке.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Широкая Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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