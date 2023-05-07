https://ria.ru/20230507/obstrel-1870327869.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку - РИА Новости, 07.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку, выпустив 17 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T15:32
2023-05-07T15:32
2023-05-07T15:32
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку, выпустив 17 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра...11.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства. Ведомство сообщило, что украинские войска в 12.35 мск обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Представительство добавило, что в 14.25 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Широкой Балке. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Широкая Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230507/nastuplenie-1870315655.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку
ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Широкой Балке 17 снарядов 152 калибра