https://ria.ru/20230507/obstrel-1870327869.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку - РИА Новости, 07.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку, выпустив 17 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T15:32

2023-05-07T15:32

2023-05-07T15:32

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку, выпустив 17 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра...11.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства. Ведомство сообщило, что украинские войска в 12.35 мск обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Представительство добавило, что в 14.25 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Широкой Балке. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Широкая Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230507/nastuplenie-1870315655.html

https://ria.ru/20230507/diversiya-1870302923.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

россия

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины