https://ria.ru/20230507/obstrel-1870312620.html

Женщина пострадала при обстреле белгородского села Муром

Женщина пострадала при обстреле белгородского села Муром - РИА Новости, 07.05.2023

Женщина пострадала при обстреле белгородского села Муром

Женщина, по предварительным данным, получила серьезные ранения в результате обстрела со стороны Украины приграничного села Муром в Белгородской области, сообщил РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T14:01

2023-05-07T14:01

2023-05-07T15:17

происшествия

белгородская область

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Женщина, по предварительным данным, получила серьезные ранения в результате обстрела со стороны Украины приграничного села Муром в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.Он добавил, что бригада скорой помощи и оперативные службы выехали на место.Как позднее написал Гладков, у пострадавшей множественные осколочные ранения нижних конечностей и поясничного отдела. "Сейчас находится в операционной, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Всего по селу было зафиксировано 5 прилетов, два из которых попали в огород к этой женщине, где она в это время с мужем занималась хозяйством", - уточнил глава области.Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Село Муром находится примерно в 8 километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20230506/obstrel-1870160927.html

белгородская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины