https://ria.ru/20230507/obstrel-1870312620.html
Женщина пострадала при обстреле белгородского села Муром
Женщина пострадала при обстреле белгородского села Муром - РИА Новости, 07.05.2023
Женщина пострадала при обстреле белгородского села Муром
Женщина, по предварительным данным, получила серьезные ранения в результате обстрела со стороны Украины приграничного села Муром в Белгородской области, сообщил РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T14:01
2023-05-07T14:01
2023-05-07T15:17
происшествия
белгородская область
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Женщина, по предварительным данным, получила серьезные ранения в результате обстрела со стороны Украины приграничного села Муром в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.Он добавил, что бригада скорой помощи и оперативные службы выехали на место.Как позднее написал Гладков, у пострадавшей множественные осколочные ранения нижних конечностей и поясничного отдела. "Сейчас находится в операционной, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Всего по селу было зафиксировано 5 прилетов, два из которых попали в огород к этой женщине, где она в это время с мужем занималась хозяйством", - уточнил глава области.Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Село Муром находится примерно в 8 километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20230506/obstrel-1870160927.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Женщина пострадала при обстреле белгородского села Муром
Губернатор Гладков: женщина получила ранения при обстреле белгородского села Муром
БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости.
Женщина, по предварительным данным, получила серьезные ранения в результате обстрела со стороны Украины приграничного села Муром в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале
губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Били по центру села. По предварительным данным, есть одна пострадавшая: женщина с серьезным ранением нижних конечностей", - написал Гладков.
Он добавил, что бригада скорой помощи и оперативные службы выехали на место.
Как позднее написал Гладков, у пострадавшей множественные осколочные ранения нижних конечностей и поясничного отдела. "Сейчас находится в операционной, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Всего по селу было зафиксировано 5 прилетов, два из которых попали в огород к этой женщине, где она в это время с мужем занималась хозяйством", - уточнил глава области.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Село Муром находится примерно в 8 километрах от украинской границы.
Из-за обстрела Шебекино пострадали здания школы и торгового центра