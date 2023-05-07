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Мирный житель погиб при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 07.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/obstrel-1870303814.html
Мирный житель погиб при обстреле Петровского района Донецка
Мирный житель погиб при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 07.05.2023
Мирный житель погиб при обстреле Петровского района Донецка
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T12:53
2023-05-07T12:53
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230507/obstrel-1870282592.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Мирный житель погиб при обстреле Петровского района Донецка

Мэр Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Петровского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
«
"В результате обстрела украинскими фашистами мирных жителей Петровского района в частном доме по улице Кировоградской погиб мужчина 1950 года рождения", - написал Кулемзин.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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