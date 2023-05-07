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Мирный житель погиб при обстреле Петровского района Донецка

Мирный житель погиб при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 07.05.2023

Мирный житель погиб при обстреле Петровского района Донецка

Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T12:53

2023-05-07T12:53

2023-05-07T12:53

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230507/obstrel-1870282592.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия