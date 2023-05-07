https://ria.ru/20230507/obstrel-1870303814.html
Мирный житель погиб при обстреле Петровского района Донецка
Мирный житель погиб при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 07.05.2023
Мирный житель погиб при обстреле Петровского района Донецка
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T12:53
2023-05-07T12:53
2023-05-07T12:53
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867862163_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f9ea923e0f449e7ab00fede494692bc.jpg
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230507/obstrel-1870282592.html
петровский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867862163_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_57183eff47ab856e1b302ad5954c29ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Мирный житель погиб при обстреле Петровского района Донецка
Мэр Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Петровского района Донецка