https://ria.ru/20230507/obstrel-1870282592.html

При обстреле села Богатое в Запорожской области погибли два жителя

При обстреле села Богатое в Запорожской области погибли два жителя - РИА Новости, 07.05.2023

При обстреле села Богатое в Запорожской области погибли два жителя

Украинские войска вечером в субботу обстреляли Пологовский район Запорожской области, два жителя села Богатое погибли, сообщили экстренные службы области. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T10:13

2023-05-07T10:13

2023-05-07T10:13

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Украинские войска вечером в субботу обстреляли Пологовский район Запорожской области, два жителя села Богатое погибли, сообщили экстренные службы области.Власти Запорожской области в пятницу начали вывоз жителей области из населенных пунктов в 30-километровой зоне линии боевого соприкосновения в целях безопасности. Люди вывозятся на юг области.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

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запорожская область, россия, происшествия