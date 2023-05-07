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При обстреле села Богатое в Запорожской области погибли два жителя
При обстреле села Богатое в Запорожской области погибли два жителя - РИА Новости, 07.05.2023
При обстреле села Богатое в Запорожской области погибли два жителя
Украинские войска вечером в субботу обстреляли Пологовский район Запорожской области, два жителя села Богатое погибли, сообщили экстренные службы области. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T10:13
2023-05-07T10:13
2023-05-07T10:13
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запорожская область
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Украинские войска вечером в субботу обстреляли Пологовский район Запорожской области, два жителя села Богатое погибли, сообщили экстренные службы области.Власти Запорожской области в пятницу начали вывоз жителей области из населенных пунктов в 30-километровой зоне линии боевого соприкосновения в целях безопасности. Люди вывозятся на юг области.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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запорожская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Происшествия
При обстреле села Богатое в Запорожской области погибли два жителя
Экстренные службы сообщили о гибели двух жителей при обстреле Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Украинские войска вечером в субботу обстреляли Пологовский район Запорожской области, два жителя села Богатое погибли, сообщили экстренные службы области.
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"(В субботу - ред.) 6 мая в 22:30 очередному обстрелу со стороны террористического киевского режима подверглось село Богатое в Пологовском районе. По предварительной информации, разрушен жилой дом, погибли два мирных жителя", - сообщили службы.
Власти Запорожской области в пятницу начали вывоз жителей области из населенных пунктов в 30-километровой зоне линии боевого соприкосновения в целях безопасности. Люди вывозятся на юг области.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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