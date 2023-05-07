https://ria.ru/20230507/obstrel-1870273735.html

Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка - РИА Новости, 07.05.2023

Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T09:27

2023-05-07T09:27

2023-05-07T09:27

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

сцкк

кировский район

происшествия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07:45 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 08:30 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230507/vagner-1870263980.html

донецк

петровский район

кировский район

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донецк, петровский район, сцкк, кировский район, происшествия