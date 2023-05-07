https://ria.ru/20230507/nadezhdy-1870257231.html

В США рассказали о главном страхе киевских властей перед Западом

В США рассказали о главном страхе киевских властей перед Западом - РИА Новости, 07.05.2023

В США рассказали о главном страхе киевских властей перед Западом

Украинские власти боятся, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожидания Запада, написали обозреватели Washington Post Шивон О'Грейди, Изабель Хуршудян, Ларис... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T03:00

2023-05-07T03:00

2023-05-07T04:07

в мире

украина

киев

алексей резников

владимир зеленский

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856110431_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66e6c8d485bfb548843c140eadcd103d.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украинские власти боятся, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожидания Запада, написали обозреватели Washington Post Шивон О'Грейди, Изабель Хуршудян, Ларис Карклис и Сэмюэл Гранадос.По их мнению, руководство Украины пытается "снизить надежды" от контрнаступления ВСУ.В статье говорится, что, в частности, задачи для ВСУ усложняются из-за отсутствия западного дальнобойного оружия и истребителей.Таким образом, провал украинцев может пошатнуть их поддержку со стороны Запада из-за чего "Киев рискует лишиться дальнейшей военной помощи", резюмировали обозреватели.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые такие высказывания и учитывают их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230504/proval-1869795066.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, киев, алексей резников, владимир зеленский, вооруженные силы украины