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В США рассказали о главном страхе киевских властей перед Западом - РИА Новости, 07.05.2023
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03:00 07.05.2023 (обновлено: 04:07 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/nadezhdy-1870257231.html
В США рассказали о главном страхе киевских властей перед Западом
В США рассказали о главном страхе киевских властей перед Западом - РИА Новости, 07.05.2023
В США рассказали о главном страхе киевских властей перед Западом
Украинские власти боятся, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожидания Запада, написали обозреватели Washington Post Шивон О'Грейди, Изабель Хуршудян, Ларис... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T03:00
2023-05-07T04:07
в мире
украина
киев
алексей резников
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украинские власти боятся, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожидания Запада, написали обозреватели Washington Post Шивон О'Грейди, Изабель Хуршудян, Ларис Карклис и Сэмюэл Гранадос.По их мнению, руководство Украины пытается "снизить надежды" от контрнаступления ВСУ.В статье говорится, что, в частности, задачи для ВСУ усложняются из-за отсутствия западного дальнобойного оружия и истребителей.Таким образом, провал украинцев может пошатнуть их поддержку со стороны Запада из-за чего "Киев рискует лишиться дальнейшей военной помощи", резюмировали обозреватели.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые такие высказывания и учитывают их при планировании спецоперации.
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в мире, украина, киев, алексей резников, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Алексей Резников, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В США рассказали о главном страхе киевских властей перед Западом

WP: украинские власти боятся, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожидания Запада

© AP Photo / LIBKOSСолдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украинские власти боятся, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожидания Запада, написали обозреватели Washington Post Шивон О'Грейди, Изабель Хуршудян, Ларис Карклис и Сэмюэл Гранадос.
По их мнению, руководство Украины пытается "снизить надежды" от контрнаступления ВСУ.
«

"В мире переоценены ожидания от нашей контрнаступательной кампании”, — привели журналисты слова главы Минобороны Украины Алексея Резникова.

В статье говорится, что, в частности, задачи для ВСУ усложняются из-за отсутствия западного дальнобойного оружия и истребителей.
«

"Сейчас мы проигрываем в небе", — пожаловался Владимир Зеленский в интервью американской газете.

Таким образом, провал украинцев может пошатнуть их поддержку со стороны Запада из-за чего "Киев рискует лишиться дальнейшей военной помощи", резюмировали обозреватели.
В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые такие высказывания и учитывают их при планировании спецоперации.
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