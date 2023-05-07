В США рассказали о главном страхе киевских властей перед Западом
WP: украинские власти боятся, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожидания Запада
© AP Photo / LIBKOSСолдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела
© AP Photo / LIBKOS
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украинские власти боятся, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожидания Запада, написали обозреватели Washington Post Шивон О'Грейди, Изабель Хуршудян, Ларис Карклис и Сэмюэл Гранадос.
По их мнению, руководство Украины пытается "снизить надежды" от контрнаступления ВСУ.
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"В мире переоценены ожидания от нашей контрнаступательной кампании”, — привели журналисты слова главы Минобороны Украины Алексея Резникова.
В статье говорится, что, в частности, задачи для ВСУ усложняются из-за отсутствия западного дальнобойного оружия и истребителей.
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"Сейчас мы проигрываем в небе", — пожаловался Владимир Зеленский в интервью американской газете.
Таким образом, провал украинцев может пошатнуть их поддержку со стороны Запада из-за чего "Киев рискует лишиться дальнейшей военной помощи", резюмировали обозреватели.
В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые такие высказывания и учитывают их при планировании спецоперации.