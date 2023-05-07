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В Москве сняли введенные утром ограничения движения транспорта - РИА Новости, 07.05.2023
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15:00 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/moskva-1870320617.html
В Москве сняли введенные утром ограничения движения транспорта
В Москве сняли введенные утром ограничения движения транспорта - РИА Новости, 07.05.2023
В Москве сняли введенные утром ограничения движения транспорта
Все ограничения движения транспорта в Москве, которые вводились утром 7 мая, сняты, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T15:00
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общество
москва
городское хозяйство москвы
садовое кольцо (москва)
авто
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Все ограничения движения транспорта в Москве, которые вводились утром 7 мая, сняты, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. Ранее в ведомстве уточняли, что ряд улиц в центре Москвы будут временно закрыты для проезда 7 мая, также изменится работа городского транспорта и некоторых станций метро. Движение было закрыто на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара, на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашёвской, Устьинской и Кремлёвской набережных, на Тверском и Страстном бульварах. "Все ограничения движения сняты. Движение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.
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москва
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общество, москва, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва), авто, россия
Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, Садовое кольцо (Москва), Авто, Россия
В Москве сняли введенные утром ограничения движения транспорта

В Москве сняли все ограничения движения транспорта, которые ввели утром 7 мая

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Все ограничения движения транспорта в Москве, которые вводились утром 7 мая, сняты, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
Ранее в ведомстве уточняли, что ряд улиц в центре Москвы будут временно закрыты для проезда 7 мая, также изменится работа городского транспорта и некоторых станций метро. Движение было закрыто на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара, на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашёвской, Устьинской и Кремлёвской набережных, на Тверском и Страстном бульварах.
"Все ограничения движения сняты. Движение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.
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