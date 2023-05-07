https://ria.ru/20230507/moskva-1870320617.html

В Москве сняли введенные утром ограничения движения транспорта

В Москве сняли введенные утром ограничения движения транспорта - РИА Новости, 07.05.2023

В Москве сняли введенные утром ограничения движения транспорта

Все ограничения движения транспорта в Москве, которые вводились утром 7 мая, сняты, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T15:00

2023-05-07T15:00

2023-05-07T15:00

общество

москва

городское хозяйство москвы

садовое кольцо (москва)

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748174486_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_72349d749891042480b33c9652fe3dea.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Все ограничения движения транспорта в Москве, которые вводились утром 7 мая, сняты, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. Ранее в ведомстве уточняли, что ряд улиц в центре Москвы будут временно закрыты для проезда 7 мая, также изменится работа городского транспорта и некоторых станций метро. Движение было закрыто на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара, на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашёвской, Устьинской и Кремлёвской набережных, на Тверском и Страстном бульварах. "Все ограничения движения сняты. Движение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230507/pogoda-1870276318.html

москва

садовое кольцо (москва)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва), авто, россия