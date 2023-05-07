https://ria.ru/20230507/moldavia-1870317635.html

В Кишиневе полиция задержала одного из лидеров протестного движения

В Кишиневе полиция задержала одного из лидеров протестного движения - РИА Новости, 07.05.2023

В Кишиневе полиция задержала одного из лидеров протестного движения

Более 30 тысяч манифестантов не смогли добраться в Кишинев на акцию протеста, а один из лидеров протестного движения, председатель Оргеевского района Дину... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T14:34

2023-05-07T14:34

2023-05-07T14:34

в мире

кишинев

молдавия

марина таубер

майя санду

псрм

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КИШИНЕВ, 7 мая – РИА Новости. Более 30 тысяч манифестантов не смогли добраться в Кишинев на акцию протеста, а один из лидеров протестного движения, председатель Оргеевского района Дину Цуркану был задержан полицией, заявил на митинге депутат от оппозиционной партии "Шор" Вадим Фотеску. Оппозиционная партия "Шор" в воскресенье проводит в Кишиневе антиправительственный протест перед зданием парламента, призывая руководство страны уйти в отставку. Организаторы акции выразили возмущение тем, что сотрудники полиции мешали людям из районов добраться до Кишинева, блокируя движение автобусов. "Наш митинг носит мирный характер, но мы решительно выступаем за отставку руководства страны. Мы против диктатуры. Именно режим Майи Санду (президент Молдавии) дал указание полиции не пускать в Кишинев автобусы с протестующими. Более 30 тысяч человек со всех районов страны не смогли сегодня добраться в Кишинев, автобусы останавливала и разворачивала полиция. Кроме того, наш коллега Дину Цуркану был задержан, когда направлялся на митинг", - заявил Фотеску. Акция проходит мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивается. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Во вторник, 2 мая, районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение, так как Таубер - самый яркий лидер всех манифестаций, проводимых политсилой. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа".

https://ria.ru/20230507/gagauziya-1870293329.html

https://ria.ru/20230316/moldaviya-1858221497.html

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в мире, кишинев, молдавия, марина таубер, майя санду, псрм