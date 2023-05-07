Рейтинг@Mail.ru
Посольство Украины в Германии решило изменить формат чествования Дня Победы - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 07.05.2023 (обновлено: 23:50 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/memorialy-1870397229.html
Посольство Украины в Германии решило изменить формат чествования Дня Победы
Посольство Украины в Германии решило изменить формат чествования Дня Победы - РИА Новости, 07.05.2023
Посольство Украины в Германии решило изменить формат чествования Дня Победы
Посольство Украины в Германии заявило, что в этом году впервые не будет возлагать венки и цветы к советским мемориалам в Берлине 8 мая. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T23:44
2023-05-07T23:50
в мире
германия
украина
день победы
берлин (город)
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731502594_0:318:1080:926_1920x0_80_0_0_16fb9e885ed83ede5d0604ec2047f7a2.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Посольство Украины в Германии заявило, что в этом году впервые не будет возлагать венки и цветы к советским мемориалам в Берлине 8 мая. "В этом году посольство Украины в ФРГ начинает в Берлине новый формат чествования Дня памяти и примирения 8 мая и всех жертв Второй мировой войны. Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев и дипломаты посольства сознательно отказываются от возложения венков и цветов к советским мемориалам или местам с советской символикой в немецкой столице", - говорится в сообщении на сайте посольства Украины в Германии. По информации посольства, утром в понедельник Макеев вместе с государственным министром МИД ФРГ Тобиасом Линднером и бургомистром Берлина Каем Вегнером возложит цветы к центральному немецкому мемориалу памяти "жертв войн и тирании". После этого он посетит здание Рейхстага. "Этот год станет первым, когда украинские дипломаты в Германии не будут возлагать цветы к советским памятникам", - отметили в посольстве.
https://ria.ru/20230505/flag-1870071211.html
https://ria.ru/20230507/germaniya-1870329046.html
германия
украина
берлин (город)
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731502594_0:318:1080:1128_1920x0_80_0_0_841912d6389a637328e3312f271e9179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, день победы, берлин (город), ссср
В мире, Германия, Украина, День Победы, Берлин (город), СССР
Посольство Украины в Германии решило изменить формат чествования Дня Победы

Посольство Украины в Германии отказалось возлагать цветы к советским мемориалам в Берлине

© Фото : посольство РФ в ФРГПамятник Воину-освободителю в Берлине
Памятник Воину-освободителю в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© Фото : посольство РФ в ФРГ
Памятник Воину-освободителю в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Посольство Украины в Германии заявило, что в этом году впервые не будет возлагать венки и цветы к советским мемориалам в Берлине 8 мая.
"В этом году посольство Украины в ФРГ начинает в Берлине новый формат чествования Дня памяти и примирения 8 мая и всех жертв Второй мировой войны. Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев и дипломаты посольства сознательно отказываются от возложения венков и цветов к советским мемориалам или местам с советской символикой в немецкой столице", - говорится в сообщении на сайте посольства Украины в Германии.
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Немцы пришли в ярость после заявления Киева об украинском флаге в Берлине
5 мая, 21:17
По информации посольства, утром в понедельник Макеев вместе с государственным министром МИД ФРГ Тобиасом Линднером и бургомистром Берлина Каем Вегнером возложит цветы к центральному немецкому мемориалу памяти "жертв войн и тирании". После этого он посетит здание Рейхстага.
"Этот год станет первым, когда украинские дипломаты в Германии не будут возлагать цветы к советским памятникам", - отметили в посольстве.
Мероприятия у памятника советским солдатам в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
СМИ: в Берлине сняли запрет на демонстрацию российских флагов и символов
Вчера, 15:38
 
В миреГерманияУкраинаДень ПобедыБерлин (город)СССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала