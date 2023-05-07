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Посольство Украины в Германии решило изменить формат чествования Дня Победы
Посольство Украины в Германии решило изменить формат чествования Дня Победы - РИА Новости, 07.05.2023
Посольство Украины в Германии решило изменить формат чествования Дня Победы
Посольство Украины в Германии заявило, что в этом году впервые не будет возлагать венки и цветы к советским мемориалам в Берлине 8 мая. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T23:44
2023-05-07T23:44
2023-05-07T23:50
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Посольство Украины в Германии заявило, что в этом году впервые не будет возлагать венки и цветы к советским мемориалам в Берлине 8 мая. "В этом году посольство Украины в ФРГ начинает в Берлине новый формат чествования Дня памяти и примирения 8 мая и всех жертв Второй мировой войны. Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев и дипломаты посольства сознательно отказываются от возложения венков и цветов к советским мемориалам или местам с советской символикой в немецкой столице", - говорится в сообщении на сайте посольства Украины в Германии. По информации посольства, утром в понедельник Макеев вместе с государственным министром МИД ФРГ Тобиасом Линднером и бургомистром Берлина Каем Вегнером возложит цветы к центральному немецкому мемориалу памяти "жертв войн и тирании". После этого он посетит здание Рейхстага. "Этот год станет первым, когда украинские дипломаты в Германии не будут возлагать цветы к советским памятникам", - отметили в посольстве.
https://ria.ru/20230505/flag-1870071211.html
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в мире, германия, украина, день победы, берлин (город), ссср
В мире, Германия, Украина, День Победы, Берлин (город), СССР
Посольство Украины в Германии решило изменить формат чествования Дня Победы
Посольство Украины в Германии отказалось возлагать цветы к советским мемориалам в Берлине