https://ria.ru/20230507/memorialy-1870394202.html
В Молдавии восстановили мемориалы воинам Великой Отечественной войны
В Молдавии восстановили мемориалы воинам Великой Отечественной войны - РИА Новости, 07.05.2023
В Молдавии восстановили мемориалы воинам Великой Отечественной войны
Восстановленные при поддержке посольства России памятники советским воинам открыли в двух селах Молдавии в преддверии празднования 78-й годовщины Великой... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T22:58
2023-05-07T22:58
2023-05-07T22:58
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КИШИНЕВ, 7 мая – РИА Новости. Восстановленные при поддержке посольства России памятники советским воинам открыли в двух селах Молдавии в преддверии празднования 78-й годовщины Великой Победы, сообщил РИА Новости председатель общественной правозащитной организации "Вече" Николай Гуцул. "Речь идет о воинских памятниках-захоронениях с прахом советских солдат в селах Нэпэдень и Кондратешты Унгенского района. Монументы были в аварийном состоянии. Благодаря поддержке дипмиссии России, а также посольства Республики Беларусь были проведены работы по восстановлению памятников. Работы закончились буквально накануне вечером", - сказал Гуцул. Благодаря комплексным работам монументы приобрели величественный вид, а на гранитных плитах выгравированы имена 63 героев-односельчан и увековечены имена 108 советских воинов, похороненных в братской могиле. Гуцул отметил, что открытие следующего отреставрированного памятника состоится 9 мая. По его словам, почти за 30-летнее существование организации "Вече" было реализовано свыше 100 проектов по восстановлению воинских мемориалов в Молдавии. В церемонии открытия мемориала в селе Нэпэдень приняли участие дипломаты посольства России и Белоруссии в Молдавии. Они отметили значимость работ в целях сохранения совместного культурно-исторического наследия. "Была выражена глубокая благодарность славянской правозащитной организации "Вече" и руководителям местных органов власти за вклад в увековечивание подвигов воинов-антифашистов, освобождавших молдавскую землю", - сообщает российское диппредставительство в Молдавии. Молдавская ССР - одна из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начала совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель страны, или 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек. На территории Бессарабии было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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в мире, молдавия, россия, белоруссия
В мире, Молдавия, Россия, Белоруссия
В Молдавии восстановили мемориалы воинам Великой Отечественной войны
В двух селах Молдавии восстановили мемориалы воинам Великой Отечественной войны
КИШИНЕВ, 7 мая – РИА Новости. Восстановленные при поддержке посольства России памятники советским воинам открыли в двух селах Молдавии в преддверии празднования 78-й годовщины Великой Победы, сообщил РИА Новости председатель общественной правозащитной организации "Вече" Николай Гуцул.
"Речь идет о воинских памятниках-захоронениях с прахом советских солдат в селах Нэпэдень и Кондратешты Унгенского района. Монументы были в аварийном состоянии. Благодаря поддержке дипмиссии России, а также посольства Республики Беларусь были проведены работы по восстановлению памятников. Работы закончились буквально накануне вечером", - сказал Гуцул.
Благодаря комплексным работам монументы приобрели величественный вид, а на гранитных плитах выгравированы имена 63 героев-односельчан и увековечены имена 108 советских воинов, похороненных в братской могиле.
Гуцул отметил, что открытие следующего отреставрированного памятника состоится 9 мая. По его словам, почти за 30-летнее существование организации "Вече" было реализовано свыше 100 проектов по восстановлению воинских мемориалов в Молдавии.
В церемонии открытия мемориала в селе Нэпэдень приняли участие дипломаты посольства России и Белоруссии
в Молдавии. Они отметили значимость работ в целях сохранения совместного культурно-исторического наследия. "Была выражена глубокая благодарность славянской правозащитной организации "Вече" и руководителям местных органов власти за вклад в увековечивание подвигов воинов-антифашистов, освобождавших молдавскую землю", - сообщает российское диппредставительство в Молдавии.
Молдавская ССР - одна из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния
и Венгрия
, начала совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель страны, или 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек. На территории Бессарабии было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Более 400 дорог к мемориалам ВОВ отремонтировали в Подмосковье