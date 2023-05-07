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Депутат Госдумы предложила вернуть лес в зону ответственности лесников - РИА Новости, 07.05.2023
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19:36 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/les-1870366822.html
Депутат Госдумы предложила вернуть лес в зону ответственности лесников
Депутат Госдумы предложила вернуть лес в зону ответственности лесников - РИА Новости, 07.05.2023
Депутат Госдумы предложила вернуть лес в зону ответственности лесников
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила в своем Telegram-канале "вернуть лес в зону ответственности" лесников, отметив, что в некоторых областях РФ бушуют... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T19:36
2023-05-07T19:36
яна лантратова
госдума рф
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила в своем Telegram-канале "вернуть лес в зону ответственности" лесников, отметив, что в некоторых областях РФ бушуют пожары, а число лесничих сокращается."В Свердловской, Тюменской, Курганской, Омской областях бушуют пожары... Считаю, что надо вернуть лес в зону ответственности профессионалов — лесников; надо усилить проверки по расходованию средств, выделяемых на профилактику пожаров в регионах", - написала она в своём телеграм-канале. Как отмечает Лантратова, количество лесничих сокращается - один человек на участок от 60 тысяч до 300 тысяч гектаров. В августе 2021 года глава Рослесхоза Иван Советников говорил РИА Новости, что в штате ведомства 32 тысячи сотрудников лесничеств.
https://ria.ru/20230507/pozhary-1870346306.html
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яна лантратова, госдума рф, россия, природные пожары в россии
Яна Лантратова, Госдума РФ, Россия, Природные пожары в России
Депутат Госдумы предложила вернуть лес в зону ответственности лесников

Депутат Лантратова из-за пожаров предложила вернуть лес в зону ответственности лесников

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник лесной охраны
Сотрудник лесной охраны - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник лесной охраны. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила в своем Telegram-канале "вернуть лес в зону ответственности" лесников, отметив, что в некоторых областях РФ бушуют пожары, а число лесничих сокращается.
"В Свердловской, Тюменской, Курганской, Омской областях бушуют пожары... Считаю, что надо вернуть лес в зону ответственности профессионалов — лесников; надо усилить проверки по расходованию средств, выделяемых на профилактику пожаров в регионах", - написала она в своём телеграм-канале.
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Как отмечает Лантратова, количество лесничих сокращается - один человек на участок от 60 тысяч до 300 тысяч гектаров.
«
"В 2015 году ввели ещё одно губительное новшество: если пожар в тайге вне зоны так называемого контроля, то можно его не тушить, пока не разгорится и не подойдет к населенному пункту", - добавила депутат.
В августе 2021 года глава Рослесхоза Иван Советников говорил РИА Новости, что в штате ведомства 32 тысячи сотрудников лесничеств.
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Яна ЛантратоваГосдума РФРоссияПриродные пожары в России
 
 
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