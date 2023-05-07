https://ria.ru/20230507/lagerya-1870391608.html

В Тюменской области два детских лагеря эвакуировали из-за пожаров

В Тюменской области два детских лагеря эвакуировали из-за пожаров - РИА Новости, 07.05.2023

В Тюменской области два детских лагеря эвакуировали из-за пожаров

Более 340 детей, а также вожатые, педагоги и другие сотрудники эвакуированы из тюменских загородных лагерей "Ребячья республика" и "Олимпийская ребячка" по... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T22:30

2023-05-07T22:30

2023-05-07T22:30

происшествия

тюменская область

тюмень

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тюменский район

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ТЮМЕНЬ, 7 мая – РИА Новости. Более 340 детей, а также вожатые, педагоги и другие сотрудники эвакуированы из тюменских загородных лагерей "Ребячья республика" и "Олимпийская ребячка" по рекомендации МЧС, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Причины эвакуации детей не уточняются, но ранее сообщалось, что в Тюменском районе из-за угрозы природных пожаров в семи населенных пунктах объявлена эвакуация населения. "Официально: по рекомендации МЧС эвакуированы дети, вожатые и педагоги из лагерей "Ребячья республика" (Салаирский тракт) и "Олимпийская ребячка" (Ирбитский тракт). Из филиала "Олимпийская ребячка" эвакуированы 267 детей, а также вожатые и педагоги. Из филиала "Ребячья республика" эвакуированы 76 детей, 63 вожатых-слушателя Областной школы подготовки вожатых, а также сотрудники и учителя", – следует из сообщения информцентра. Всех эвакуированных доставили в Тюмень по домам, в лагерях остались дежурные бригады, которые следят за обстановкой.

https://ria.ru/20230507/pozhar-1870360406.html

тюменская область

тюмень

тюменский район

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происшествия, тюменская область, тюмень, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменский район