https://ria.ru/20230507/lag-1870397532.html

ХАМАС поддержал возвращение Сирии в Лигу арабских государств

ХАМАС поддержал возвращение Сирии в Лигу арабских государств - РИА Новости, 07.05.2023

ХАМАС поддержал возвращение Сирии в Лигу арабских государств

Движение ХАМАС приветствовало заявление глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) о возвращении Сирии в данную организацию, сообщил представитель движения Хазем... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T23:50

2023-05-07T23:50

2023-05-07T23:50

в мире

сирия

дамаск (город)

хамас

лаг

лига арабских государств

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870323600_0:260:3071:1987_1920x0_80_0_0_48a997968ae980a5cd381c9130e5c1df.jpg

ГАЗА, 7 мая - РИА Новости. Движение ХАМАС приветствовало заявление глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) о возвращении Сирии в данную организацию, сообщил представитель движения Хазем Касем в заявлении для прессы. Главы МИД ЛАГ в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва. В заявлении министров иностранных дел арабских стран говорится, что Сирия восстановит свое место в ЛАГ при условии выполнения своих обязательств по урегулированию кризиса в стране. План ЛАГ предусматривает полное прекращение насилия, освобождение политзаключенных, устранение всех форм военного присутствия в городах и населенных пунктов, а также допуск арабских СМИ в Сирию. "ХАМАС приветствует возвращение Сирии в ЛАГ. Мы надеемся, что все последствия сирийского кризиса будут в скором времени устранены", - заявил Касем. Представитель движения также призвал к укреплению взаимосвязей между членами арабской нации для укрепления "позиции против колониальных амбиций". Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.

https://ria.ru/20230507/siriya-1870390440.html

сирия

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, дамаск (город), хамас, лаг, лига арабских государств