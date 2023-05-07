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ХАМАС поддержал возвращение Сирии в Лигу арабских государств - РИА Новости, 07.05.2023
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23:50 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/lag-1870397532.html
ХАМАС поддержал возвращение Сирии в Лигу арабских государств
ХАМАС поддержал возвращение Сирии в Лигу арабских государств - РИА Новости, 07.05.2023
ХАМАС поддержал возвращение Сирии в Лигу арабских государств
Движение ХАМАС приветствовало заявление глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) о возвращении Сирии в данную организацию, сообщил представитель движения Хазем... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T23:50
2023-05-07T23:50
в мире
сирия
дамаск (город)
хамас
лаг
лига арабских государств
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ГАЗА, 7 мая - РИА Новости. Движение ХАМАС приветствовало заявление глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) о возвращении Сирии в данную организацию, сообщил представитель движения Хазем Касем в заявлении для прессы. Главы МИД ЛАГ в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва. В заявлении министров иностранных дел арабских стран говорится, что Сирия восстановит свое место в ЛАГ при условии выполнения своих обязательств по урегулированию кризиса в стране. План ЛАГ предусматривает полное прекращение насилия, освобождение политзаключенных, устранение всех форм военного присутствия в городах и населенных пунктов, а также допуск арабских СМИ в Сирию. "ХАМАС приветствует возвращение Сирии в ЛАГ. Мы надеемся, что все последствия сирийского кризиса будут в скором времени устранены", - заявил Касем. Представитель движения также призвал к укреплению взаимосвязей между членами арабской нации для укрепления "позиции против колониальных амбиций". Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.
https://ria.ru/20230507/siriya-1870390440.html
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в мире, сирия, дамаск (город), хамас, лаг, лига арабских государств
В мире, Сирия, Дамаск (город), Хамас, ЛАГ, Лига арабских государств
ХАМАС поддержал возвращение Сирии в Лигу арабских государств

Представитель ХАМАС Касем поприветствовал возвращение Сирии в Лигу арабских государств

© AFP 2023 / KHALED DESOUKIЗаседание министров иностранных дел Лиги арабских государств
Заседание министров иностранных дел Лиги арабских государств - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
Заседание министров иностранных дел Лиги арабских государств. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 7 мая - РИА Новости. Движение ХАМАС приветствовало заявление глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) о возвращении Сирии в данную организацию, сообщил представитель движения Хазем Касем в заявлении для прессы.
Главы МИД ЛАГ в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва.
В заявлении министров иностранных дел арабских стран говорится, что Сирия восстановит свое место в ЛАГ при условии выполнения своих обязательств по урегулированию кризиса в стране. План ЛАГ предусматривает полное прекращение насилия, освобождение политзаключенных, устранение всех форм военного присутствия в городах и населенных пунктов, а также допуск арабских СМИ в Сирию.
"ХАМАС приветствует возвращение Сирии в ЛАГ. Мы надеемся, что все последствия сирийского кризиса будут в скором времени устранены", - заявил Касем.
Представитель движения также призвал к укреплению взаимосвязей между членами арабской нации для укрепления "позиции против колониальных амбиций".
Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.
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