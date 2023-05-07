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Президента Сирии пригласят на следующий саммит Лиги арабских государств - РИА Новости, 07.05.2023
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22:08 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/lag-1870390294.html
Президента Сирии пригласят на следующий саммит Лиги арабских государств
Президента Сирии пригласят на следующий саммит Лиги арабских государств - РИА Новости, 07.05.2023
Президента Сирии пригласят на следующий саммит Лиги арабских государств
Президент Сирии Башар Асад после решения Лиги арабских государств (ЛАГ) о возвращении Дамаска в организацию будет приглашен на ее следующий саммит, заявил в... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T22:08
2023-05-07T22:08
в мире
башар асад
дамаск (город)
сирия
хусам заки
лига арабских государств
лаг
саудовская аравия
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ТУНИС, 7 мая - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад после решения Лиги арабских государств (ЛАГ) о возвращении Дамаска в организацию будет приглашен на ее следующий саммит, заявил в эфире телеканала al Arabia помощник генсека ЛАГ Хусам Заки. Главы МИД Лиги арабских государств в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва. "После сегодняшнего решения президент Сирии будет приглашен на следующий саммит (ЛАГ)", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Следующий саммит Лиги арабских государств пройдет 19 мая в Саудовской Аравии. Членство Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.
https://ria.ru/20230316/asad-1858158216.html
дамаск (город)
сирия
саудовская аравия
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в мире, башар асад, дамаск (город), сирия, хусам заки , лига арабских государств, лаг, саудовская аравия
В мире, Башар Асад, Дамаск (город), Сирия, Хусам Заки , Лига арабских государств, ЛАГ, Саудовская Аравия
Президента Сирии пригласят на следующий саммит Лиги арабских государств

Президента Сирии Асада пригласят на следующий саммит Лиги арабских государств

© AP Photo / Egyptian Ministry of Foreign AffairsЗаседание министров иностранных дел Лиги арабских государств
Заседание министров иностранных дел Лиги арабских государств - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
Заседание министров иностранных дел Лиги арабских государств. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 7 мая - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад после решения Лиги арабских государств (ЛАГ) о возвращении Дамаска в организацию будет приглашен на ее следующий саммит, заявил в эфире телеканала al Arabia помощник генсека ЛАГ Хусам Заки.
Главы МИД Лиги арабских государств в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва.
"После сегодняшнего решения президент Сирии будет приглашен на следующий саммит (ЛАГ)", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Следующий саммит Лиги арабских государств пройдет 19 мая в Саудовской Аравии.
Членство Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.
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В миреБашар АсадДамаск (город)СирияХусам ЗакиЛига арабских государствЛАГСаудовская Аравия
 
 
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