https://ria.ru/20230507/kurgan-1870393913.html

В Курганской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Курганской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 07.05.2023

В Курганской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров, говорится в... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T22:50

2023-05-07T22:50

2023-05-07T23:02

происшествия

курганская область

вадим шумков

россия

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров, говорится в официальном Telegram-канале правительства региона.В публикации сказано, что режим ЧС вводится с 7 мая на территории всей области.В воскресенье в ряде жилых, дачных поселков и населенных пунктов Курганской области возникли масштабные пожары. Сообщается о трех погибших. Возбуждено уголовное дело о халатности.

https://ria.ru/20230507/pozhary-1870346306.html

курганская область

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

происшествия, курганская область, вадим шумков, россия