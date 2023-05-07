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В Курганской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 07.05.2023
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22:50 07.05.2023 (обновлено: 23:02 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/kurgan-1870393913.html
В Курганской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
В Курганской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 07.05.2023
В Курганской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров, говорится в... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T22:50
2023-05-07T23:02
происшествия
курганская область
вадим шумков
россия
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров, говорится в официальном Telegram-канале правительства региона.В публикации сказано, что режим ЧС вводится с 7 мая на территории всей области.В воскресенье в ряде жилых, дачных поселков и населенных пунктов Курганской области возникли масштабные пожары. Сообщается о трех погибших. Возбуждено уголовное дело о халатности.
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происшествия, курганская область, вадим шумков, россия
Происшествия, Курганская область, Вадим Шумков, Россия
В Курганской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Губернатор Курганской области Шумков ввел режим ЧС в регионе из-за лесных пожаров

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте ликвидации пожара в Курганской области
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте ликвидации пожара в Курганской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте ликвидации пожара в Курганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров, говорится в официальном Telegram-канале правительства региона.
В публикации сказано, что режим ЧС вводится с 7 мая на территории всей области.
В воскресенье в ряде жилых, дачных поселков и населенных пунктов Курганской области возникли масштабные пожары. Сообщается о трех погибших. Возбуждено уголовное дело о халатности.
Пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ тушат пожары возле деревни Белый Яр в Курганской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Более 700 спасателей тушат пожары в Курганской области
Вчера, 17:18
 
ПроисшествияКурганская областьВадим ШумковРоссия
 
 
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