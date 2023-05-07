https://ria.ru/20230507/krizis-1870344221.html

Минфин США предупредил о риске конституционного кризиса

Минфин США предупредил о риске конституционного кризиса - РИА Новости, 07.05.2023

Минфин США предупредил о риске конституционного кризиса

Президент США Джо Байден может воспользоваться поправкой к конституции, позволяющей избежать дефолта в обход позиции конгресса, но это приведет к... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T17:11

2023-05-07T17:11

2023-05-07T18:11

сша

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден может воспользоваться поправкой к конституции, позволяющей избежать дефолта в обход позиции конгресса, но это приведет к конституционному кризису, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC News."Нам не следует оказываться в ситуации, когда придется обдумывать, может ли президент решать вопрос долга. Это будет конституционный кризис", — сказала она.По словам Йеллен, приоритетная задача правительства — добиться, чтобы конгресс "выполнил свою работу", повысив потолок госдолга."Что делать, если конгресс провалится в своей ответственности? Хороших вариантов попросту нет. И те, что вы указали, — среди таких нехороших опций", — заключила она.Американский Минфин еще в январе уведомил конгресс о применении экстраординарных мер из-за расчетного достижения потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок безо всяких условий. Но палата представителей, большинство в которой принадлежит республиканцам, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, как предупреждала Йеллен, без решения этого вопроса правительство не сможет продолжать выполнять обязательства, возможно, уже к 1 июня.

https://ria.ru/20230419/defolt-1866421444.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, в мире, джо байден