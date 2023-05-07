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Минфин США предупредил о риске конституционного кризиса
Минфин США предупредил о риске конституционного кризиса - РИА Новости, 07.05.2023
Минфин США предупредил о риске конституционного кризиса
Президент США Джо Байден может воспользоваться поправкой к конституции, позволяющей избежать дефолта в обход позиции конгресса, но это приведет к... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T17:11
2023-05-07T17:11
2023-05-07T18:11
сша
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден может воспользоваться поправкой к конституции, позволяющей избежать дефолта в обход позиции конгресса, но это приведет к конституционному кризису, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC News."Нам не следует оказываться в ситуации, когда придется обдумывать, может ли президент решать вопрос долга. Это будет конституционный кризис", — сказала она.По словам Йеллен, приоритетная задача правительства — добиться, чтобы конгресс "выполнил свою работу", повысив потолок госдолга."Что делать, если конгресс провалится в своей ответственности? Хороших вариантов попросту нет. И те, что вы указали, — среди таких нехороших опций", — заключила она.Американский Минфин еще в январе уведомил конгресс о применении экстраординарных мер из-за расчетного достижения потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок безо всяких условий. Но палата представителей, большинство в которой принадлежит республиканцам, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, как предупреждала Йеллен, без решения этого вопроса правительство не сможет продолжать выполнять обязательства, возможно, уже к 1 июня.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, в мире, джо байден
Минфин США предупредил о риске конституционного кризиса
Йеллен: США столкнутся с кризисом, если Байден применит поправку, чтобы избежать дефолта
ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости.
Президент США Джо Байден может воспользоваться поправкой к конституции, позволяющей избежать дефолта в обход позиции конгресса, но это приведет к конституционному кризису, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC News
.
"Нам не следует оказываться в ситуации, когда придется обдумывать, может ли президент решать вопрос долга. Это будет конституционный кризис", — сказала она.
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По словам Йеллен, приоритетная задача правительства — добиться, чтобы конгресс "выполнил свою работу", повысив потолок госдолга.
"Что делать, если конгресс провалится в своей ответственности? Хороших вариантов попросту нет. И те, что вы указали, — среди таких нехороших опций", — заключила она.
Четвертый раздел 14-й поправки к Конституции США утверждает, что состоятельность государственного долга не должна оказываться под сомнением. Этот раздел может позволить президенту решить вопрос госдолга без согласования с конгрессом.
Американский Минфин еще в январе уведомил конгресс о применении экстраординарных мер из-за расчетного достижения потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок безо всяких условий. Но палата представителей, большинство в которой принадлежит республиканцам, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, как предупреждала Йеллен, без решения этого вопроса правительство не сможет продолжать выполнять обязательства, возможно, уже к 1 июня.
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