https://ria.ru/20230507/koronavirus-1870290970.html

В России за сутки госпитализировали 364 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 364 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 07.05.2023

В России за сутки госпитализировали 364 пациента с COVID-19

Более 3,8 тысячи случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, скончались 29 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T11:05

2023-05-07T11:05

2023-05-07T11:17

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 3,8 тысячи случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, скончались 29 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 364 человека с COVID-19, на 54,6% меньше, чем накануне, выздоровели 4749 человек."По состоянию на 7 мая 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 364 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 54,6%... Выздоровели за сутки 4749 человек, или на 28,2% меньше в сравнении с 6 мая", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 11 субъектах, снижение - в 62 регионах, ситуация не изменилась в 12 субъектах страны.

https://ria.ru/20230506/covid-1870160075.html

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