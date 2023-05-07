Рейтинг@Mail.ru
Вероятность контрнаступления ВСУ в ближайшие дни сохраняется, заявил Рогов - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 07.05.2023 (обновлено: 09:37 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/kontrnastuplenie-1870277511.html
Вероятность контрнаступления ВСУ в ближайшие дни сохраняется, заявил Рогов
Вероятность контрнаступления ВСУ в ближайшие дни сохраняется, заявил Рогов - РИА Новости, 07.05.2023
Вероятность контрнаступления ВСУ в ближайшие дни сохраняется, заявил Рогов
Вероятность начала в Запорожской области контрнаступления украинских войск в ближайшие дни сохраняется, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T09:36
2023-05-07T09:37
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cef118e371146d287bf38194db251cef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Вероятность начала в Запорожской области контрнаступления украинских войск в ближайшие дни сохраняется, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление украинских войск может начаться в ближайшие дни или часы. При этом, добавил он, жителей 18 прифронтовых поселений пришлось переместить в целях безопасности вглубь региона из-за усилившихся обстрелов со стороны боевиков. По его словам, контрнаступление украинских войск будет сопровождаться обстрелом близлежащих населенных пунктов, поэтому принятое ранее решение о добровольном вывозе населения из прифронтовых районов, хоть и временная, но оправданная мера. Рогов подчеркнул, что после того, как украинские войска будут отброшены, люди смогут вернуться в свои дома.
https://ria.ru/20230506/kontrnastuplenie-1870188405.html
https://ria.ru/20230506/kontrnastuplenie-1870197142.html
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e855b4d625cdb250ffed106f21bcf08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина
Вероятность контрнаступления ВСУ в ближайшие дни сохраняется, заявил Рогов

Рогов: вероятность начала контрнаступления украинских войск в ближайшие дни сохраняется

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Вероятность начала в Запорожской области контрнаступления украинских войск в ближайшие дни сохраняется, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
В пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление украинских войск может начаться в ближайшие дни или часы. При этом, добавил он, жителей 18 прифронтовых поселений пришлось переместить в целях безопасности вглубь региона из-за усилившихся обстрелов со стороны боевиков.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Рогов назвал украинское контрнаступление неизбежным
6 мая, 16:31
«
"Были предположения, что контрнаступление в Запорожской области начнется 5 или 6 мая. Но этого не произошло. Однако высокая вероятность начала контрнаступления в ближайшие дни сохраняется. Наши военные и противник готовы к активизации боевых действий", - сказал Рогов.
По его словам, контрнаступление украинских войск будет сопровождаться обстрелом близлежащих населенных пунктов, поэтому принятое ранее решение о добровольном вывозе населения из прифронтовых районов, хоть и временная, но оправданная мера.
Рогов подчеркнул, что после того, как украинские войска будут отброшены, люди смогут вернуться в свои дома.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Союзники Киева переоценивают ожидание контрнаступления, заявил Резников
6 мая, 17:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала