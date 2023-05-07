https://ria.ru/20230507/kontrnastuplenie-1870277511.html

Вероятность контрнаступления ВСУ в ближайшие дни сохраняется, заявил Рогов

Вероятность контрнаступления ВСУ в ближайшие дни сохраняется, заявил Рогов - РИА Новости, 07.05.2023

Вероятность контрнаступления ВСУ в ближайшие дни сохраняется, заявил Рогов

Вероятность начала в Запорожской области контрнаступления украинских войск в ближайшие дни сохраняется, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T09:36

2023-05-07T09:36

2023-05-07T09:37

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Вероятность начала в Запорожской области контрнаступления украинских войск в ближайшие дни сохраняется, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление украинских войск может начаться в ближайшие дни или часы. При этом, добавил он, жителей 18 прифронтовых поселений пришлось переместить в целях безопасности вглубь региона из-за усилившихся обстрелов со стороны боевиков. По его словам, контрнаступление украинских войск будет сопровождаться обстрелом близлежащих населенных пунктов, поэтому принятое ранее решение о добровольном вывозе населения из прифронтовых районов, хоть и временная, но оправданная мера. Рогов подчеркнул, что после того, как украинские войска будут отброшены, люди смогут вернуться в свои дома.

https://ria.ru/20230506/kontrnastuplenie-1870188405.html

https://ria.ru/20230506/kontrnastuplenie-1870197142.html

запорожская область

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина