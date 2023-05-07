https://ria.ru/20230507/kontrnastuplenie-1870277511.html
Вероятность контрнаступления ВСУ в ближайшие дни сохраняется, заявил Рогов
Вероятность контрнаступления ВСУ в ближайшие дни сохраняется, заявил Рогов - РИА Новости, 07.05.2023
Вероятность контрнаступления ВСУ в ближайшие дни сохраняется, заявил Рогов
Вероятность начала в Запорожской области контрнаступления украинских войск в ближайшие дни сохраняется, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T09:36
2023-05-07T09:36
2023-05-07T09:37
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Вероятность начала в Запорожской области контрнаступления украинских войск в ближайшие дни сохраняется, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление украинских войск может начаться в ближайшие дни или часы. При этом, добавил он, жителей 18 прифронтовых поселений пришлось переместить в целях безопасности вглубь региона из-за усилившихся обстрелов со стороны боевиков. По его словам, контрнаступление украинских войск будет сопровождаться обстрелом близлежащих населенных пунктов, поэтому принятое ранее решение о добровольном вывозе населения из прифронтовых районов, хоть и временная, но оправданная мера. Рогов подчеркнул, что после того, как украинские войска будут отброшены, люди смогут вернуться в свои дома.
https://ria.ru/20230506/kontrnastuplenie-1870188405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина
Вероятность контрнаступления ВСУ в ближайшие дни сохраняется, заявил Рогов
Рогов: вероятность начала контрнаступления украинских войск в ближайшие дни сохраняется
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Вероятность начала в Запорожской области контрнаступления украинских войск в ближайшие дни сохраняется, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
В пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление украинских войск может начаться в ближайшие дни или часы. При этом, добавил он, жителей 18 прифронтовых поселений пришлось переместить в целях безопасности вглубь региона из-за усилившихся обстрелов со стороны боевиков.
Рогов назвал украинское контрнаступление неизбежным
«
"Были предположения, что контрнаступление в Запорожской области начнется 5 или 6 мая. Но этого не произошло. Однако высокая вероятность начала контрнаступления в ближайшие дни сохраняется. Наши военные и противник готовы к активизации боевых действий", - сказал Рогов.
По его словам, контрнаступление украинских войск будет сопровождаться обстрелом близлежащих населенных пунктов, поэтому принятое ранее решение о добровольном вывозе населения из прифронтовых районов, хоть и временная, но оправданная мера.
Рогов подчеркнул, что после того, как украинские войска будут отброшены, люди смогут вернуться в свои дома.
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