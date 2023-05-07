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Племянник Кеннеди обвинил ЦРУ в причастности к убийству президента США - РИА Новости, 07.05.2023
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22:33 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/kennedi-1870392011.html
Племянник Кеннеди обвинил ЦРУ в причастности к убийству президента США
Племянник Кеннеди обвинил ЦРУ в причастности к убийству президента США - РИА Новости, 07.05.2023
Племянник Кеннеди обвинил ЦРУ в причастности к убийству президента США
Кандидат в президенты США адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, в интервью заявил о причастности... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T22:33
2023-05-07T22:33
в мире
сша
даллас
роберт кеннеди
джон кеннеди (политик)
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты США адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, в интервью заявил о причастности Центрального разведывательного управления (ЦРУ) страны к убийству главы государства в 1963 году. "Существует убедительное доказательство, что ЦРУ было причастно к его убийству. Думаю, в данный момент это находится за границами разумных сомнений", - цитирует его слова New York Post. По мнению Кеннеди-младшего, американская спецслужба была причастна не только к убийству, но и к "заметанию следов" преступления. Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.
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в мире, сша, даллас, роберт кеннеди, джон кеннеди (политик), центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Даллас, Роберт Кеннеди, Джон Кеннеди (политик), Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Племянник Кеннеди обвинил ЦРУ в причастности к убийству президента США

Кеннеди-младший: ЦРУ было причастно к убийству президента США в 1963 году

© AP PhotoБывший президент США Джон Кеннеди
Бывший президент США Джон Кеннеди - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AP Photo
Бывший президент США Джон Кеннеди. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты США адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, в интервью заявил о причастности Центрального разведывательного управления (ЦРУ) страны к убийству главы государства в 1963 году.
"Существует убедительное доказательство, что ЦРУ было причастно к его убийству. Думаю, в данный момент это находится за границами разумных сомнений", - цитирует его слова New York Post.
По мнению Кеннеди-младшего, американская спецслужба была причастна не только к убийству, но и к "заметанию следов" преступления.
Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Биография Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего
19 апреля, 23:04
 
В миреСШАДалласРоберт КеннедиДжон Кеннеди (политик)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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