https://ria.ru/20230507/katar-1870393750.html
Доха не изменила свое отношение к Сирии из-за ЛАГ, заявили в МИД Катара
Доха не изменила свое отношение к Сирии из-за ЛАГ, заявили в МИД Катара - РИА Новости, 07.05.2023
Доха не изменила свое отношение к Сирии из-за ЛАГ, заявили в МИД Катара
Позиция Катара по нормализации отношений с Сирией после ее возвращения в Лигу арабских государства (ЛАГ) не изменилась, заявил катарскому информационному... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T22:50
2023-05-07T22:50
2023-05-07T22:50
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ТУНИС, 7 мая - РИА Новости. Позиция Катара по нормализации отношений с Сирией после ее возвращения в Лигу арабских государства (ЛАГ) не изменилась, заявил катарскому информационному агентству QNA официальный представитель МИД эмирата Маджид аль-Ансари. Главы МИД Лиги арабских государств в воскресенье в ходе своей внеочередной встречи одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва. По словам официального представителя МИД эмирата, "позиция государства Катар по нормализации отношений с сирийским режимом не изменилась". Катар с самого начала сирийского кризиса в 2011 году был одним из самых жестких критиков властей в Дамаске и оказывал активную поддержку вооруженной оппозиции. По его словам, Доха "стремится сотрудничать с арабскими братьями в реализации стремлений братского сирийского народа к достоинству, миру, развитию и процветанию". "Чтобы этот консенсус стал для сирийского режима мотивом для устранения корней кризиса, который привел к его бойкоту, предпринять позитивные шаги для решения проблем сирийского народа", - добавил официальный представитель ведомства. Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.
https://ria.ru/20230507/siriya-1870390440.html
https://ria.ru/20230413/otnosheniya-1865162746.html
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в мире, катар, сирия, лига арабских государств, дамаск (город), лаг
В мире, Катар, Сирия, Лига арабских государств, Дамаск (город), ЛАГ
Доха не изменила свое отношение к Сирии из-за ЛАГ, заявили в МИД Катара
МИД Катара: позиция Дохи в отношении Сирии после ее возвращения в ЛАГ не изменилась
ТУНИС, 7 мая - РИА Новости.
Позиция Катара по нормализации отношений с Сирией после ее возвращения в Лигу арабских государства (ЛАГ) не изменилась, заявил катарскому информационному агентству QNA
официальный представитель МИД эмирата Маджид аль-Ансари.
Главы МИД Лиги арабских государств в воскресенье в ходе своей внеочередной встречи одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва.
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По словам официального представителя МИД эмирата, "позиция государства Катар по нормализации отношений с сирийским режимом не изменилась".
Катар с самого начала сирийского кризиса в 2011 году был одним из самых жестких критиков властей в Дамаске
и оказывал активную поддержку вооруженной оппозиции.
«
"Государство Катар всегда стремится поддерживать то, что позволяет достичь арабского консенсуса, и не будет этому препятствовать. Однако официальная позиция государства Катар в отношении нормализации отношений с сирийским режимом – это решение, связанное в первую очередь с прогрессом в политическом урегулировании, которое обеспечивает чаяния братского сирийского народа", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
По его словам, Доха
"стремится сотрудничать с арабскими братьями в реализации стремлений братского сирийского народа к достоинству, миру, развитию и процветанию".
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"Чтобы этот консенсус стал для сирийского режима мотивом для устранения корней кризиса, который привел к его бойкоту, предпринять позитивные шаги для решения проблем сирийского народа", - добавил официальный представитель ведомства.
Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.
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