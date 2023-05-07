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В Оренбурге задержали глав организаций, обслуживающих упавшую карусель - РИА Новости, 07.05.2023
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12:01 07.05.2023 (обновлено: 12:17 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/karusel-1870297727.html
В Оренбурге задержали глав организаций, обслуживающих упавшую карусель
В Оренбурге задержали глав организаций, обслуживающих упавшую карусель - РИА Новости, 07.05.2023
В Оренбурге задержали глав организаций, обслуживающих упавшую карусель
Следственные органы задержали руководителей двух коммерческих организаций, обслуживающих аттракционы в парке Оренбурга, где произошло падение карусели и... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T12:01
2023-05-07T12:17
происшествия
оренбург
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 7 мая - РИА Новости. Следственные органы задержали руководителей двух коммерческих организаций, обслуживающих аттракционы в парке Оренбурга, где произошло падение карусели и пострадали люди, сообщает в Telegram-канале СУСК РФ по Оренбургской области.В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в регионе проверяют все детские парки и комнаты отдыха.Ранее областной следком сообщал о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".В воскресенье ведомство сообщает, что по факту обрушения карусели возбуждено и дело о халатности.В релизе СУСК РФ по Оренбургской области говорится, что следователями с участием криминалистов следственного управления в ООО "Аттракцион-Сервис", организации предоставляющей услуги отдыхающим в парке имени 50 лет СССР ("Орен-парк"), а также в ООО "Винтаж", отвечающей за техническое обслуживание аттракционов, проведены обыски, в ходе которых изъята документация, касающаяся организации работы аттракционов и их обслуживания.
https://ria.ru/20230506/karusel-1870188909.html
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происшествия, оренбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Оренбург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Оренбурге задержали глав организаций, обслуживающих упавшую карусель

СК сообщил о задержаниях глав организаций, обслуживающих упавшую карусель в Оренбурге

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкСотрудник СК РФ на месте обрушения карусели в Оренпарке
Сотрудник СК РФ на месте обрушения карусели в Оренпарке - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / СК РФ
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УФА, 7 мая - РИА Новости. Следственные органы задержали руководителей двух коммерческих организаций, обслуживающих аттракционы в парке Оренбурга, где произошло падение карусели и пострадали люди, сообщает в Telegram-канале СУСК РФ по Оренбургской области.
В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в регионе проверяют все детские парки и комнаты отдыха.
Карусель, упавшая в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
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Ранее областной следком сообщал о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
В воскресенье ведомство сообщает, что по факту обрушения карусели возбуждено и дело о халатности.
В релизе СУСК РФ по Оренбургской области говорится, что следователями с участием криминалистов следственного управления в ООО "Аттракцион-Сервис", организации предоставляющей услуги отдыхающим в парке имени 50 лет СССР ("Орен-парк"), а также в ООО "Винтаж", отвечающей за техническое обслуживание аттракционов, проведены обыски, в ходе которых изъята документация, касающаяся организации работы аттракционов и их обслуживания.
«
"По результатам проведенных обысков в качестве подозреваемых задержаны руководители коммерческих организаций ООО "Аттракцион-Сервис" и ООО "Винтаж". Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанных меры пресечения", - рассказали в следственном ведомстве.
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ПроисшествияОренбургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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