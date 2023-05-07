https://ria.ru/20230507/karusel-1870297727.html

В Оренбурге задержали глав организаций, обслуживающих упавшую карусель

В Оренбурге задержали глав организаций, обслуживающих упавшую карусель - РИА Новости, 07.05.2023

В Оренбурге задержали глав организаций, обслуживающих упавшую карусель

Следственные органы задержали руководителей двух коммерческих организаций, обслуживающих аттракционы в парке Оренбурга, где произошло падение карусели и... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T12:01

2023-05-07T12:01

2023-05-07T12:17

происшествия

оренбург

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 7 мая - РИА Новости. Следственные органы задержали руководителей двух коммерческих организаций, обслуживающих аттракционы в парке Оренбурга, где произошло падение карусели и пострадали люди, сообщает в Telegram-канале СУСК РФ по Оренбургской области.В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в регионе проверяют все детские парки и комнаты отдыха.Ранее областной следком сообщал о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".В воскресенье ведомство сообщает, что по факту обрушения карусели возбуждено и дело о халатности.В релизе СУСК РФ по Оренбургской области говорится, что следователями с участием криминалистов следственного управления в ООО "Аттракцион-Сервис", организации предоставляющей услуги отдыхающим в парке имени 50 лет СССР ("Орен-парк"), а также в ООО "Винтаж", отвечающей за техническое обслуживание аттракционов, проведены обыски, в ходе которых изъята документация, касающаяся организации работы аттракционов и их обслуживания.

https://ria.ru/20230506/karusel-1870188909.html

https://ria.ru/20230507/postradavshie-1870284456.html

оренбург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбург, следственный комитет россии (ск рф)