В Оренбурге задержали глав организаций, обслуживающих упавшую карусель
СК сообщил о задержаниях глав организаций, обслуживающих упавшую карусель в Оренбурге
УФА, 7 мая - РИА Новости. Следственные органы задержали руководителей двух коммерческих организаций, обслуживающих аттракционы в парке Оренбурга, где произошло падение карусели и пострадали люди, сообщает в Telegram-канале СУСК РФ по Оренбургской области.
В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в регионе проверяют все детские парки и комнаты отдыха.
Ранее областной следком сообщал о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
В воскресенье ведомство сообщает, что по факту обрушения карусели возбуждено и дело о халатности.
В релизе СУСК РФ по Оренбургской области говорится, что следователями с участием криминалистов следственного управления в ООО "Аттракцион-Сервис", организации предоставляющей услуги отдыхающим в парке имени 50 лет СССР ("Орен-парк"), а также в ООО "Винтаж", отвечающей за техническое обслуживание аттракционов, проведены обыски, в ходе которых изъята документация, касающаяся организации работы аттракционов и их обслуживания.
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"По результатам проведенных обысков в качестве подозреваемых задержаны руководители коммерческих организаций ООО "Аттракцион-Сервис" и ООО "Винтаж". Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанных меры пресечения", - рассказали в следственном ведомстве.