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"Они не проиграют". Кеннеди высказался о ситуации на Украине
"Они не проиграют". Кеннеди высказался о ситуации на Украине - РИА Новости, 07.05.2023
"Они не проиграют". Кеннеди высказался о ситуации на Украине
Россия не может проиграть в украинском конфликте, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в интервью All-in Podcast. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T01:20
2023-05-07T01:20
2023-05-07T01:22
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владимир зеленский
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россия не может проиграть в украинском конфликте, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в интервью All-in Podcast.При этом у Штатов нет артиллерии на замену уничтоженной во время боевых действий технике, считает Кеннеди.Он также отметил, что правительство Украины и США "изо всех сил" пытаются скрыть "катастрофические" потери ВСУ. По мнению политика, ситуация на Украине оказалась "самым жестоким конфликтом" со времен Второй мировой войны.Роберт Кеннеди — младший, племянник убитого президента Джона Кеннеди, уже не раз высказывался против поддержки Украины. Он также заявлял, что конфликта между Киевом и Москвой можно было бы избежать, если бы украинский лидер Владимир Зеленский до начала спецоперации пообещал, что его страна не станет вступать в НАТО.
https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868809836.html
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В мире, Украина, США, Россия, Джон Кеннеди (политик), Роберт Кеннеди, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Они не проиграют". Кеннеди высказался о ситуации на Украине
Кандидат в президенты США Кеннеди: русские не могут позволить себе проиграть Украине