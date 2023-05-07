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"Они не проиграют". Кеннеди высказался о ситуации на Украине - РИА Новости, 07.05.2023
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01:20 07.05.2023 (обновлено: 01:22 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/kandidat-1870252992.html
"Они не проиграют". Кеннеди высказался о ситуации на Украине
"Они не проиграют". Кеннеди высказался о ситуации на Украине - РИА Новости, 07.05.2023
"Они не проиграют". Кеннеди высказался о ситуации на Украине
Россия не может проиграть в украинском конфликте, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в интервью All-in Podcast. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T01:20
2023-05-07T01:22
в мире
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сша
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джон кеннеди (политик)
роберт кеннеди
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россия не может проиграть в украинском конфликте, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в интервью All-in Podcast.При этом у Штатов нет артиллерии на замену уничтоженной во время боевых действий технике, считает Кеннеди.Он также отметил, что правительство Украины и США "изо всех сил" пытаются скрыть "катастрофические" потери ВСУ. По мнению политика, ситуация на Украине оказалась "самым жестоким конфликтом" со времен Второй мировой войны.Роберт Кеннеди — младший, племянник убитого президента Джона Кеннеди, уже не раз высказывался против поддержки Украины. Он также заявлял, что конфликта между Киевом и Москвой можно было бы избежать, если бы украинский лидер Владимир Зеленский до начала спецоперации пообещал, что его страна не станет вступать в НАТО.
https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868809836.html
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в мире, украина, сша, россия, джон кеннеди (политик), роберт кеннеди, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, США, Россия, Джон Кеннеди (политик), Роберт Кеннеди, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Они не проиграют". Кеннеди высказался о ситуации на Украине

Кандидат в президенты США Кеннеди: русские не могут позволить себе проиграть Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россия не может проиграть в украинском конфликте, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в интервью All-in Podcast.
«

"Русские не могут проиграть эту войну. Нам говорят, что они проигрывают. <...> Они наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США.", — высказался политик.

При этом у Штатов нет артиллерии на замену уничтоженной во время боевых действий технике, считает Кеннеди.
Он также отметил, что правительство Украины и США "изо всех сил" пытаются скрыть "катастрофические" потери ВСУ. По мнению политика, ситуация на Украине оказалась "самым жестоким конфликтом" со времен Второй мировой войны.
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