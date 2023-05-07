https://ria.ru/20230507/kandidat-1870252992.html

"Они не проиграют". Кеннеди высказался о ситуации на Украине

"Они не проиграют". Кеннеди высказался о ситуации на Украине - РИА Новости, 07.05.2023

"Они не проиграют". Кеннеди высказался о ситуации на Украине

Россия не может проиграть в украинском конфликте, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в интервью All-in Podcast. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T01:20

2023-05-07T01:20

2023-05-07T01:22

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россия не может проиграть в украинском конфликте, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в интервью All-in Podcast.При этом у Штатов нет артиллерии на замену уничтоженной во время боевых действий технике, считает Кеннеди.Он также отметил, что правительство Украины и США "изо всех сил" пытаются скрыть "катастрофические" потери ВСУ. По мнению политика, ситуация на Украине оказалась "самым жестоким конфликтом" со времен Второй мировой войны.Роберт Кеннеди — младший, племянник убитого президента Джона Кеннеди, уже не раз высказывался против поддержки Украины. Он также заявлял, что конфликта между Киевом и Москвой можно было бы избежать, если бы украинский лидер Владимир Зеленский до начала спецоперации пообещал, что его страна не станет вступать в НАТО.

https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868809836.html

https://ria.ru/20230506/melnik-1870214712.html

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