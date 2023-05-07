https://ria.ru/20230507/kadyrov-1870393244.html
Кадыров заявил о недосказанности с командованием "Вагнера"
Кадыров заявил о недосказанности с командованием "Вагнера" - РИА Новости, 07.05.2023
Кадыров заявил о недосказанности с командованием "Вагнера"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что с командованием ЧВК "Вагнер" осталась недосказанность "в кое-каких моментах". РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T22:48
2023-05-07T22:48
2023-05-07T23:04
специальная военная операция на украине
артемовск
горловка
донбасс
сергей суровикин
рамзан кадыров
в мире
евгений пригожин
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ГРОЗНЫЙ, 7 мая — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что с командованием ЧВК "Вагнер" осталась недосказанность "в кое-каких моментах". По словам чеченского лидера, вокруг группы "Вагнера" подняли много шума, а нужно было "закончить начатое, без лишних разговоров на весь интернет". "Добить, дожать имеющимися силами и средствами, изменив тактику под реальность. Так же, как это делали другие подразделения в условиях дефицита, когда освобождали в 2022 году такие же сложные города, как Артемовск", — подытожил Кадыров.Накануне глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о намерении вывести подразделения из Артемовска 10 мая. Глава Чечни, в свою очередь, заявил, что направит им на смену бойцов спецотряда "Ахмат". Сегодня утром Пригожин сообщил о получении распоряжения, в котором вагнеровцам обещают предоставить боеприпасы и вооружения для дальнейших действий, а "замкомандующего объединенной группировкой войск Сергей Суровикин будет принимать все решения в рамках боевых действий во взаимодействии с Минобороны". Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230507/spetsoperatsiya-1870318534.html
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артемовск, горловка, донбасс, сергей суровикин, рамзан кадыров, в мире, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Горловка, Донбасс, Сергей Суровикин, Рамзан Кадыров, В мире, Евгений Пригожин
Кадыров заявил о недосказанности с командованием "Вагнера"
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о наличии недосказанности с командованием ЧВК "Вагнер"