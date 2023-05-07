https://ria.ru/20230507/kadyrov-1870393244.html

Кадыров заявил о недосказанности с командованием "Вагнера"

Кадыров заявил о недосказанности с командованием "Вагнера" - РИА Новости, 07.05.2023

Кадыров заявил о недосказанности с командованием "Вагнера"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что с командованием ЧВК "Вагнер" осталась недосказанность "в кое-каких моментах". РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T22:48

2023-05-07T22:48

2023-05-07T23:04

специальная военная операция на украине

артемовск

горловка

донбасс

сергей суровикин

рамзан кадыров

в мире

евгений пригожин

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ГРОЗНЫЙ, 7 мая — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что с командованием ЧВК "Вагнер" осталась недосказанность "в кое-каких моментах". По словам чеченского лидера, вокруг группы "Вагнера" подняли много шума, а нужно было "закончить начатое, без лишних разговоров на весь интернет". "Добить, дожать имеющимися силами и средствами, изменив тактику под реальность. Так же, как это делали другие подразделения в условиях дефицита, когда освобождали в 2022 году такие же сложные города, как Артемовск", — подытожил Кадыров.Накануне глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о намерении вывести подразделения из Артемовска 10 мая. Глава Чечни, в свою очередь, заявил, что направит им на смену бойцов спецотряда "Ахмат". Сегодня утром Пригожин сообщил о получении распоряжения, в котором вагнеровцам обещают предоставить боеприпасы и вооружения для дальнейших действий, а "замкомандующего объединенной группировкой войск Сергей Суровикин будет принимать все решения в рамках боевых действий во взаимодействии с Минобороны". Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230507/spetsoperatsiya-1870318534.html

артемовск

горловка

донбасс

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артемовск, горловка, донбасс, сергей суровикин, рамзан кадыров, в мире, евгений пригожин