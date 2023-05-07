https://ria.ru/20230507/kacheli-1870340568.html

На Урале девочка погибла, качаясь на самодельных качелях

На Урале девочка погибла, качаясь на самодельных качелях - РИА Новости, 07.05.2023

На Урале девочка погибла, качаясь на самодельных качелях

Прокуратура начала проверку по факту гибели девятилетней девочки из-за перекручивания веревок на самодельной качели в свердловской Верхней Туре, сообщает в... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T16:51

2023-05-07T16:51

2023-05-07T16:51

происшествия

верхняя тура

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту гибели девятилетней девочки из-за перекручивания веревок на самодельной качели в свердловской Верхней Туре, сообщает в Telegram-канале региональное надзорное ведомство. Прокуратура выясняет, в чьем ведении находится земельный участок с самодельной качелью, а также оценивает соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Как уточнили в региональном управлении СК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. "Сотрудниками полиции проведен подворовый обход, инспекторы ПДН выясняют условия, в которых воспитывалась девочка. По предварительным данным, это ЧП имеет признаки несчастного случая. С погибшим ребенком во дворе находилась её несовершеннолетняя знакомая, которая, увидев случившееся, побежала звать на помощь взрослых. В итоге девочку доставили в больницу. Врачи пытались спасти ребенка, но это им, к большому сожалению, не удалось", - добавил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

https://ria.ru/20210630/devochka-1739322791.html

верхняя тура

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, верхняя тура, свердловская область