https://ria.ru/20230507/kacheli-1870340568.html
На Урале девочка погибла, качаясь на самодельных качелях
На Урале девочка погибла, качаясь на самодельных качелях - РИА Новости, 07.05.2023
На Урале девочка погибла, качаясь на самодельных качелях
Прокуратура начала проверку по факту гибели девятилетней девочки из-за перекручивания веревок на самодельной качели в свердловской Верхней Туре, сообщает в... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T16:51
2023-05-07T16:51
2023-05-07T16:51
происшествия
верхняя тура
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту гибели девятилетней девочки из-за перекручивания веревок на самодельной качели в свердловской Верхней Туре, сообщает в Telegram-канале региональное надзорное ведомство. Прокуратура выясняет, в чьем ведении находится земельный участок с самодельной качелью, а также оценивает соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Как уточнили в региональном управлении СК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. "Сотрудниками полиции проведен подворовый обход, инспекторы ПДН выясняют условия, в которых воспитывалась девочка. По предварительным данным, это ЧП имеет признаки несчастного случая. С погибшим ребенком во дворе находилась её несовершеннолетняя знакомая, которая, увидев случившееся, побежала звать на помощь взрослых. В итоге девочку доставили в больницу. Врачи пытались спасти ребенка, но это им, к большому сожалению, не удалось", - добавил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
https://ria.ru/20210630/devochka-1739322791.html
верхняя тура
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, верхняя тура, свердловская область
Происшествия, Верхняя Тура, Свердловская область
На Урале девочка погибла, качаясь на самодельных качелях
Прокуратура: девятилетняя девочка погибла, качаясь на самодельных качелях в Верхней Туре
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости.
Прокуратура начала проверку по факту гибели девятилетней девочки из-за перекручивания веревок на самодельной качели в свердловской Верхней Туре, сообщает в Telegram-канале
региональное надзорное ведомство.
«
"Пятого мая в вечернее время девочка решила покататься на самодельной качели, расположенной во дворе общежития. Из-за перекручивания веревок на самодельной качели ребенок погиб", - говорится в сообщении.
Прокуратура выясняет, в чьем ведении находится земельный участок с самодельной качелью, а также оценивает соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Как уточнили в региональном управлении СК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"Сотрудниками полиции проведен подворовый обход, инспекторы ПДН выясняют условия, в которых воспитывалась девочка. По предварительным данным, это ЧП имеет признаки несчастного случая. С погибшим ребенком во дворе находилась её несовершеннолетняя знакомая, которая, увидев случившееся, побежала звать на помощь взрослых. В итоге девочку доставили в больницу. Врачи пытались спасти ребенка, но это им, к большому сожалению, не удалось", - добавил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
В Ленинградской области на самодельных качелях погибла пятилетняя девочка