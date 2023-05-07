Рейтинг@Mail.ru
На Урале девочка погибла, качаясь на самодельных качелях - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/kacheli-1870340568.html
На Урале девочка погибла, качаясь на самодельных качелях
На Урале девочка погибла, качаясь на самодельных качелях - РИА Новости, 07.05.2023
На Урале девочка погибла, качаясь на самодельных качелях
Прокуратура начала проверку по факту гибели девятилетней девочки из-за перекручивания веревок на самодельной качели в свердловской Верхней Туре, сообщает в... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T16:51
2023-05-07T16:51
происшествия
верхняя тура
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту гибели девятилетней девочки из-за перекручивания веревок на самодельной качели в свердловской Верхней Туре, сообщает в Telegram-канале региональное надзорное ведомство. Прокуратура выясняет, в чьем ведении находится земельный участок с самодельной качелью, а также оценивает соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Как уточнили в региональном управлении СК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. "Сотрудниками полиции проведен подворовый обход, инспекторы ПДН выясняют условия, в которых воспитывалась девочка. По предварительным данным, это ЧП имеет признаки несчастного случая. С погибшим ребенком во дворе находилась её несовершеннолетняя знакомая, которая, увидев случившееся, побежала звать на помощь взрослых. В итоге девочку доставили в больницу. Врачи пытались спасти ребенка, но это им, к большому сожалению, не удалось", - добавил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
https://ria.ru/20210630/devochka-1739322791.html
верхняя тура
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, верхняя тура, свердловская область
Происшествия, Верхняя Тура, Свердловская область
На Урале девочка погибла, качаясь на самодельных качелях

Прокуратура: девятилетняя девочка погибла, качаясь на самодельных качелях в Верхней Туре

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту гибели девятилетней девочки из-за перекручивания веревок на самодельной качели в свердловской Верхней Туре, сообщает в Telegram-канале региональное надзорное ведомство.
«
"Пятого мая в вечернее время девочка решила покататься на самодельной качели, расположенной во дворе общежития. Из-за перекручивания веревок на самодельной качели ребенок погиб", - говорится в сообщении.
Прокуратура выясняет, в чьем ведении находится земельный участок с самодельной качелью, а также оценивает соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Как уточнили в региональном управлении СК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"Сотрудниками полиции проведен подворовый обход, инспекторы ПДН выясняют условия, в которых воспитывалась девочка. По предварительным данным, это ЧП имеет признаки несчастного случая. С погибшим ребенком во дворе находилась её несовершеннолетняя знакомая, которая, увидев случившееся, побежала звать на помощь взрослых. В итоге девочку доставили в больницу. Врачи пытались спасти ребенка, но это им, к большому сожалению, не удалось", - добавил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Опустевшая детская площадка у ТЦ Пионер в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
В Ленинградской области на самодельных качелях погибла пятилетняя девочка
30 июня 2021, 21:36
 
ПроисшествияВерхняя ТураСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала