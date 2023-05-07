https://ria.ru/20230507/gripp-1870273591.html
В Ижевске обнаружили птичий грипп после гибели чаек
В Ижевске обнаружили птичий грипп после гибели чаек - РИА Новости, 07.05.2023
В Ижевске обнаружили птичий грипп после гибели чаек
Птичий грипп обнаружили у чаек, погибших у водоема в Ижевске, сообщили в Telegram-канале городской мэрии. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T09:12
2023-05-07T09:12
2023-05-07T09:12
происшествия
ижевск
глазов
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 7 мая - РИА Новости. Птичий грипп обнаружили у чаек, погибших у водоема в Ижевске, сообщили в Telegram-канале городской мэрии. Ранее птичий грипп обнаружили в удмуртском Глазове. По данным ижевской мэрии, у птиц отобран патологический материал и направлен на экспертизу в Удмуртский ветеринарно-диагностический центр. На месте гибели птиц проведена дезинфекция. "Результаты исследования подтвердили наличие у павших чаек высокопатогенного гриппа птиц, поэтому комиссией были рассмотрены меры по предупреждению распространения инфекции", - рассказали в администрации города. Отмечается, что в очаг заболевания в Ижевске попадает территория, расположенная в радиусе 5 километров от места обнаружения погибших чаек. В муниципалитете созданы специальные группы, они в течение трех дней - 7, 8, 9 мая проведут обход частных подворий на территории Ленинского, Первомайского районов, зафиксируют количество домашних птиц, которые содержатся в индивидуальных домовладениях. "Организаторам рынков и ярмарок на территории города рекомендуется исключить продажу живой птицы и птицеводческой продукции, а также кормов для птицы", - добавили в городской мэрии.
https://ria.ru/20230301/ptichiy_gripp-1855126387.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск, глазов, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Ижевск, Глазов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Ижевске обнаружили птичий грипп после гибели чаек
Птичий грипп выявили у восьми чаек, обнаруженных мертвыми у водоема в Ижевске
УФА, 7 мая - РИА Новости.
Птичий грипп обнаружили у чаек, погибших у водоема в Ижевске, сообщили в Telegram-канале
городской мэрии.
Ранее птичий грипп обнаружили в удмуртском Глазове.
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«
"Глава Ижевска Олег Бекмеметьев провел заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Комиссия была оперативно созвана в связи с тем, что утром 6 мая, в Ижевске, около водоема в районе ул. Пойма, 19г. были обнаружены восемь погибших чаек", - говорится в сообщении.
По данным ижевской мэрии, у птиц отобран патологический материал и направлен на экспертизу в Удмуртский ветеринарно-диагностический центр. На месте гибели птиц проведена дезинфекция. "Результаты исследования подтвердили наличие у павших чаек высокопатогенного гриппа птиц, поэтому комиссией были рассмотрены меры по предупреждению распространения инфекции", - рассказали в администрации города.
Отмечается, что в очаг заболевания в Ижевске попадает территория, расположенная в радиусе 5 километров от места обнаружения погибших чаек. В муниципалитете созданы специальные группы, они в течение трех дней - 7, 8, 9 мая проведут обход частных подворий на территории Ленинского, Первомайского районов, зафиксируют количество домашних птиц, которые содержатся в индивидуальных домовладениях.
"Организаторам рынков и ярмарок на территории города рекомендуется исключить продажу живой птицы и птицеводческой продукции, а также кормов для птицы", - добавили в городской мэрии.
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