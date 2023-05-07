https://ria.ru/20230507/gripp-1870273591.html

В Ижевске обнаружили птичий грипп после гибели чаек

В Ижевске обнаружили птичий грипп после гибели чаек - РИА Новости, 07.05.2023

В Ижевске обнаружили птичий грипп после гибели чаек

Птичий грипп обнаружили у чаек, погибших у водоема в Ижевске, сообщили в Telegram-канале городской мэрии. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T09:12

2023-05-07T09:12

2023-05-07T09:12

происшествия

ижевск

глазов

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 7 мая - РИА Новости. Птичий грипп обнаружили у чаек, погибших у водоема в Ижевске, сообщили в Telegram-канале городской мэрии. Ранее птичий грипп обнаружили в удмуртском Глазове. По данным ижевской мэрии, у птиц отобран патологический материал и направлен на экспертизу в Удмуртский ветеринарно-диагностический центр. На месте гибели птиц проведена дезинфекция. "Результаты исследования подтвердили наличие у павших чаек высокопатогенного гриппа птиц, поэтому комиссией были рассмотрены меры по предупреждению распространения инфекции", - рассказали в администрации города. Отмечается, что в очаг заболевания в Ижевске попадает территория, расположенная в радиусе 5 километров от места обнаружения погибших чаек. В муниципалитете созданы специальные группы, они в течение трех дней - 7, 8, 9 мая проведут обход частных подворий на территории Ленинского, Первомайского районов, зафиксируют количество домашних птиц, которые содержатся в индивидуальных домовладениях. "Организаторам рынков и ярмарок на территории города рекомендуется исключить продажу живой птицы и птицеводческой продукции, а также кормов для птицы", - добавили в городской мэрии.

https://ria.ru/20230301/ptichiy_gripp-1855126387.html

https://ria.ru/20230130/norki-1847957922.html

ижевск

глазов

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ижевск, глазов, удмуртская республика (удмуртия)