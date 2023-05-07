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В Ижевске обнаружили птичий грипп после гибели чаек - РИА Новости, 07.05.2023
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09:12 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/gripp-1870273591.html
В Ижевске обнаружили птичий грипп после гибели чаек
В Ижевске обнаружили птичий грипп после гибели чаек - РИА Новости, 07.05.2023
В Ижевске обнаружили птичий грипп после гибели чаек
Птичий грипп обнаружили у чаек, погибших у водоема в Ижевске, сообщили в Telegram-канале городской мэрии. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T09:12
2023-05-07T09:12
происшествия
ижевск
глазов
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 7 мая - РИА Новости. Птичий грипп обнаружили у чаек, погибших у водоема в Ижевске, сообщили в Telegram-канале городской мэрии. Ранее птичий грипп обнаружили в удмуртском Глазове. По данным ижевской мэрии, у птиц отобран патологический материал и направлен на экспертизу в Удмуртский ветеринарно-диагностический центр. На месте гибели птиц проведена дезинфекция. "Результаты исследования подтвердили наличие у павших чаек высокопатогенного гриппа птиц, поэтому комиссией были рассмотрены меры по предупреждению распространения инфекции", - рассказали в администрации города. Отмечается, что в очаг заболевания в Ижевске попадает территория, расположенная в радиусе 5 километров от места обнаружения погибших чаек. В муниципалитете созданы специальные группы, они в течение трех дней - 7, 8, 9 мая проведут обход частных подворий на территории Ленинского, Первомайского районов, зафиксируют количество домашних птиц, которые содержатся в индивидуальных домовладениях. "Организаторам рынков и ярмарок на территории города рекомендуется исключить продажу живой птицы и птицеводческой продукции, а также кормов для птицы", - добавили в городской мэрии.
https://ria.ru/20230301/ptichiy_gripp-1855126387.html
https://ria.ru/20230130/norki-1847957922.html
ижевск
глазов
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, ижевск, глазов, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Ижевск, Глазов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Ижевске обнаружили птичий грипп после гибели чаек

Птичий грипп выявили у восьми чаек, обнаруженных мертвыми у водоема в Ижевске

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЧайка
Чайка - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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УФА, 7 мая - РИА Новости. Птичий грипп обнаружили у чаек, погибших у водоема в Ижевске, сообщили в Telegram-канале городской мэрии.
Ранее птичий грипп обнаружили в удмуртском Глазове.
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"Глава Ижевска Олег Бекмеметьев провел заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Комиссия была оперативно созвана в связи с тем, что утром 6 мая, в Ижевске, около водоема в районе ул. Пойма, 19г. были обнаружены восемь погибших чаек", - говорится в сообщении.
По данным ижевской мэрии, у птиц отобран патологический материал и направлен на экспертизу в Удмуртский ветеринарно-диагностический центр. На месте гибели птиц проведена дезинфекция. "Результаты исследования подтвердили наличие у павших чаек высокопатогенного гриппа птиц, поэтому комиссией были рассмотрены меры по предупреждению распространения инфекции", - рассказали в администрации города.
Отмечается, что в очаг заболевания в Ижевске попадает территория, расположенная в радиусе 5 километров от места обнаружения погибших чаек. В муниципалитете созданы специальные группы, они в течение трех дней - 7, 8, 9 мая проведут обход частных подворий на территории Ленинского, Первомайского районов, зафиксируют количество домашних птиц, которые содержатся в индивидуальных домовладениях.
"Организаторам рынков и ярмарок на территории города рекомендуется исключить продажу живой птицы и птицеводческой продукции, а также кормов для птицы", - добавили в городской мэрии.
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