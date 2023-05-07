https://ria.ru/20230507/gretsiya-1870292766.html

Посол России в Афинах напомнил грекам об уроках борьбы с нацизмом

Посол России в Афинах напомнил грекам об уроках борьбы с нацизмом - РИА Новости, 07.05.2023

Посол России в Афинах напомнил грекам об уроках борьбы с нацизмом

Европа, более всех пострадавшая от Гитлера, будто вернулась на восемь десятилетий назад - в крупнейшей стране Европы - Украине - власть узурпирована... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T11:19

2023-05-07T11:19

2023-05-07T11:19

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АФИНЫ, 7 мая - РИА Новости. Европа, более всех пострадавшая от Гитлера, будто вернулась на восемь десятилетий назад - в крупнейшей стране Европы - Украине - власть узурпирована неонацистским режимом, Россия, как и 80 лет назад, ведет схватку с нацизмом, а в распоряжении у противника неограниченные ресурсы всего европейского континента, говорится в статье посла России в Греции Андрея Маслова "День Победы: невыученные уроки". Статья опубликована в воскресенье в газете "Катимерини" в канун Дня Победы. Российский посол пишет, что подписание Акта о безоговорочной капитуляции было встречено в Советском Союзе с ликованием: "Великая Отечественная война, самая страшная из тех, что выпали на долю народов нашей страны в ΧΧ веке, была окончена". "Вторжение гитлеровцев стало одним из эпизодов Второй мировой войны, которая осталась в истории как глобальная борьба свободного мира с "коричневой чумой". Мы помним, что в этой борьбе мы стояли плечом к плечу с другими народами, гордимся славными страницами интернационального боевого братства. Вместе с тем именно СССР вынес на себе основную тяжесть борьбы с гитлеровцами. Наши предки выдержали главный удар нацистского молота (с 1941 по 1945 гг. Третий Рейх держал на Восточном фронте от 70 до 90 процентов своих сухопутных войск), отстояли свою родину, освободили от захватчиков Центральную и Восточную Европу", - говорится в статье. За Победу была уплачена чудовищная цена: своих жизней лишились свыше 27 миллионов советских граждан, две трети потерь пришлось на мирное население, и за этими цифрами кроется необъятное море людских трагедий, и из тех, кому было не суждено дожить до краха нацизма, каждый второй – гражданин Советского Союза, пишет посол. "Вряд ли стоит объяснять, почему в России всегда так трепетно относятся к памяти о той войне. Наша страна годами предупреждала мировое сообщество обо опасности возрождения нацизма. Мы говорили о том, что уроки самой страшной бойни в истории человечества предавать забвению и переписыванию недопустимо, поскольку это обязательно приведёт к повторению трагедии", - отмечает Маслов. По его словам, это предвидение, увы, оправдывается. "В крупнейшей стране Европы, Украине, власть узурпирована режимом, неонацистская сущность которого не только проявляется в неприкрытом использовании нацистской символики и возведении человеконенавистнической идеологии в ранг государственной, но и действиями, копирующими практики гитлеровского тоталитаризма. Уничтожена свобода слова, преследуются и физически истребляются журналисты, политики и рядовые граждане, посмевшие иметь альтернативное мнение, из образования и общественной жизни выдавливается русский язык, разрушается культурное наследие, связанное с общими страницами истории России и Украины, подвергается гонениям каноническая Украинская православная церковь. Жители Украины, считающие себя русскими, объявлены вне закона", - говорится в статье. По словам посла, военные преступления, совершаемые с 2014 года ВСУ и нацбатальонами, составленными из праворадикалов и уголовников, приобрели грандиозный масштаб. "При этом клика В.Зеленского пользуется безоговорочной поддержкой Запада. Формирования киевского режима в изобилии получают оттуда финансирование и вооружение, пользуются данными западных разведслужб, обучаются западными инструкторами. Украинским неонацистам создают романтический ореол "борцов за свободу и демократию", воспевают их в СМИ, приглашают выступать с парламентских трибун. Параллельно в т.н. "цивилизованном мире", в частности, в Евросоюзе, происходит целенаправленная дискриминация российских граждан и русскоязычного населения, набрала силу кампания по "отмене" русской культуры и всего, что связано с нашей страной", - говорится в статье. Посол пишет, что истинная цель помощи ЕС и США – руками киевского режима максимально ослабить Россию, нанести ей "стратегическое поражение". "Европа, более всех пострадавшая от Гитлера, будто вернулась на восемь десятилетий назад: фашисты находятся в зените славы, дискриминация и массовые убийства по национальному, языковому, религиозному признаку считаются нормой, а в украинских степях орудуют боевики и бронетехника с символикой частей СС, запрещенных решением Нюрнбергского трибунала", - пишет Маслов. Посол с сожалением отмечает, что Греция была среди тех стран, которые проголосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о противодействии героизации нацизма. "Однако большинство – 120 стран – поддержало резолюцию, и это наглядная демонстрация того, где на самом деле находится "правильная сторона истории", - заявил посол. "День Победы – общий праздник России и Греции. Дружественный греческий народ, с которым нас связывают многовековые культурные и исторические узы, в полной мере испытал на себе ужасы фашизма. Ценим отвагу греческих солдат, в одиночку сопротивлявшихся превосходящим силам Оси в 1940-1941 гг. Склоняем голову перед сотнями тысяч греков, погибших в годы нацистской оккупации. С теплотой вспоминаем Манолиса Глезоса и других деятелей антифашистского движения, в одном строю с которыми бились и советские бойцы-подпольщики", - пишет Андрей Маслов. По словам посла, мы благодарны муниципальным властям и неравнодушной общественности за бережное отношение к многочисленным мемориалам красноармейцев, отдавших жизнь за свободу Греции. "Как и 80 лет назад, наша страна в рамках специальной военной операции на Украине ведёт схватку с нацизмом. Как и тогда, в распоряжении у противника неограниченные ресурсы всего европейского континента. И, как и тогда, исход этой схватки неизбежен: враг будет разбит, победа будет за нами", - заявил посол России в Греции.

https://ria.ru/20230430/napadenie-1868864433.html

https://ria.ru/20230424/paket-1867353005.html

https://ria.ru/20230422/gretsiya-1867135364.html

https://ria.ru/20230329/lavra-1861474318.html

https://ria.ru/20230414/sudno-1865347571.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, греция, андрей маслов, манолис глезос, вооруженные силы украины, евросоюз