Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести маркировку "произведено врагом России" - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:26 07.05.2023 (обновлено: 03:34 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/gosduma-1870258511.html
В Госдуме предложили ввести маркировку "произведено врагом России"
В Госдуме предложили ввести маркировку "произведено врагом России" - РИА Новости, 07.05.2023
В Госдуме предложили ввести маркировку "произведено врагом России"
Необходимо начать маркировать товары из недружественных стран надписью "произведено врагом России", заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T03:26
2023-05-07T03:34
россия
алексей журавлев
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98186/82/981868295_0:322:1473:1151_1920x0_80_0_0_52fbcc4f5465cef58297899ff225e281.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Необходимо начать маркировать товары из недружественных стран надписью "произведено врагом России", заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, лидер партии "Родина" Алексей Журавлев.По его словам, это весьма крупный рынок. Кроме того, многие из ушедших, "громко хлопнув дверью, теперь потихоньку возвращаются, не афишируя этого особо, под другим названием", отметил депутат. "В коллаборации с производителями из дружественных нам стран (они возвращаются. — Прим. ред.). Не обращать (внимания) на такую экспансию было бы по меньшей мере неблагоразумно — публично осуждая страну, компании продолжают на ней же и зарабатывать", — добавил Журавлев.Такая ситуация абсурдна, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230417/kompanii-1865718485.html
https://ria.ru/20230317/rynok-1858476221.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98186/82/981868295_0:184:1473:1289_1920x0_80_0_0_8b5427f54ffc0f2541bcdfd7386e2d25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексей журавлев , госдума рф, общество
Россия, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили ввести маркировку "произведено врагом России"

Депутат Госдумы Журавлев предложил помечать товары из недружественных стран

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Необходимо начать маркировать товары из недружественных стран надписью "произведено врагом России", заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, лидер партии "Родина" Алексей Журавлев.
«

"Очень многие западные компании, формально объявив о том, что уходят из России, все же в том или ином виде стараются у нас свою продукцию по-прежнему продавать… Уверен, что такие товары нужно маркировать "произведено врагом России", причем обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте. Чтобы покупатель знал, что, отдавая свои деньги, он в том числе и финансирует неприятеля", — сообщил Журавлев.

По его словам, это весьма крупный рынок.
Кроме того, многие из ушедших, "громко хлопнув дверью, теперь потихоньку возвращаются, не афишируя этого особо, под другим названием", отметил депутат.
ЦУМ - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
СМИ: большинство западных компаний продолжают работать в России
17 апреля, 03:42
"В коллаборации с производителями из дружественных нам стран (они возвращаются. — Прим. ред.). Не обращать (внимания) на такую экспансию было бы по меньшей мере неблагоразумно — публично осуждая страну, компании продолжают на ней же и зарабатывать", — добавил Журавлев.
Такая ситуация абсурдна, заключил собеседник агентства.
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Во Франции спрогнозировали, кто займет место европейцев на российском рынке
17 марта, 07:04
 
РоссияАлексей ЖуравлевГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала