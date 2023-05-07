https://ria.ru/20230507/gosduma-1870258511.html

В Госдуме предложили ввести маркировку "произведено врагом России"

В Госдуме предложили ввести маркировку "произведено врагом России" - РИА Новости, 07.05.2023

В Госдуме предложили ввести маркировку "произведено врагом России"

Необходимо начать маркировать товары из недружественных стран надписью "произведено врагом России", заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T03:26

2023-05-07T03:26

2023-05-07T03:34

россия

алексей журавлев

госдума рф

общество

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Необходимо начать маркировать товары из недружественных стран надписью "произведено врагом России", заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, лидер партии "Родина" Алексей Журавлев.По его словам, это весьма крупный рынок. Кроме того, многие из ушедших, "громко хлопнув дверью, теперь потихоньку возвращаются, не афишируя этого особо, под другим названием", отметил депутат. "В коллаборации с производителями из дружественных нам стран (они возвращаются. — Прим. ред.). Не обращать (внимания) на такую экспансию было бы по меньшей мере неблагоразумно — публично осуждая страну, компании продолжают на ней же и зарабатывать", — добавил Журавлев.Такая ситуация абсурдна, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230417/kompanii-1865718485.html

https://ria.ru/20230317/rynok-1858476221.html

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россия, алексей журавлев , госдума рф, общество