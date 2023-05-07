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В Госдуме предложили ввести маркировку "произведено врагом России"
В Госдуме предложили ввести маркировку "произведено врагом России" - РИА Новости, 07.05.2023
В Госдуме предложили ввести маркировку "произведено врагом России"
Необходимо начать маркировать товары из недружественных стран надписью "произведено врагом России", заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T03:26
2023-05-07T03:26
2023-05-07T03:34
россия
алексей журавлев
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общество
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Необходимо начать маркировать товары из недружественных стран надписью "произведено врагом России", заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, лидер партии "Родина" Алексей Журавлев.По его словам, это весьма крупный рынок. Кроме того, многие из ушедших, "громко хлопнув дверью, теперь потихоньку возвращаются, не афишируя этого особо, под другим названием", отметил депутат. "В коллаборации с производителями из дружественных нам стран (они возвращаются. — Прим. ред.). Не обращать (внимания) на такую экспансию было бы по меньшей мере неблагоразумно — публично осуждая страну, компании продолжают на ней же и зарабатывать", — добавил Журавлев.Такая ситуация абсурдна, заключил собеседник агентства.
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россия, алексей журавлев , госдума рф, общество
Россия, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили ввести маркировку "произведено врагом России"
Депутат Госдумы Журавлев предложил помечать товары из недружественных стран
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Необходимо начать маркировать товары из недружественных стран надписью "произведено врагом России", заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, лидер партии "Родина" Алексей Журавлев.
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"Очень многие западные компании, формально объявив о том, что уходят из России, все же в том или ином виде стараются у нас свою продукцию по-прежнему продавать… Уверен, что такие товары нужно маркировать "произведено врагом России", причем обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте. Чтобы покупатель знал, что, отдавая свои деньги, он в том числе и финансирует неприятеля", — сообщил Журавлев.
По его словам, это весьма крупный рынок.
Кроме того, многие из ушедших, "громко хлопнув дверью, теперь потихоньку возвращаются, не афишируя этого особо, под другим названием", отметил депутат.
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"В коллаборации с производителями из дружественных нам стран (они возвращаются. — Прим. ред.). Не обращать (внимания) на такую экспансию было бы по меньшей мере неблагоразумно — публично осуждая страну, компании продолжают на ней же и зарабатывать", — добавил Журавлев.
Такая ситуация абсурдна, заключил собеседник агентства.
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