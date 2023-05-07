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СМИ: в Берлине сняли запрет на демонстрацию российских флагов и символов - РИА Новости, 07.05.2023
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15:38 07.05.2023 (обновлено: 16:17 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/germaniya-1870329046.html
СМИ: в Берлине сняли запрет на демонстрацию российских флагов и символов
СМИ: в Берлине сняли запрет на демонстрацию российских флагов и символов - РИА Новости, 07.05.2023
СМИ: в Берлине сняли запрет на демонстрацию российских флагов и символов
Административный суд Берлина снял запрет на демонстрацию российского триколора 8 и 9 мая, передает портал rbb24 со ссылкой на полицию. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T15:38
2023-05-07T16:17
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БЕРЛИН, 7 мая — РИА Новости. Административный суд Берлина снял запрет на демонстрацию российского триколора 8 и 9 мая, передает портал rbb24 со ссылкой на полицию."Административный суд Берлина также разрешил демонстрацию российских флагов и символов", — говорится в сообщении.По данным издания, это касается мероприятия, запланированного на 9 мая на улице 17 Июня.При этом, как заявил радиостанции представитель силовых структур, они подали апелляцию на это решение в Высший административный суд.В пятницу берлинская полиция сообщила, что в германской столице второй год подряд 8 и 9 мая во избежание конфликтов будет действовать запрет на ношение флагов и символики России, Украины и СССР у советских мемориалов, который при этом не распространяется на дипломатов и ветеранов.В то же время накануне проукраинский адвокат Патрик Хайнеманн написал в Twitter, что административный суд Берлина отменил запрет на ношение украинского флага у советских мемориалов 8 и 9 мая.
https://ria.ru/20230506/aktsiya-1870234549.html
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берлин (город), германия, день победы, россия, в мире, украина
Берлин (город), Германия, День Победы, Россия, В мире, Украина
СМИ: в Берлине сняли запрет на демонстрацию российских флагов и символов

Rbb24: суд в Берлине снял запрет на демонстрацию российских флагов и символов 8 и 9 мая

© AFP 2023 / JENS KALAENEМероприятия у памятника советским солдатам в Трептов-парке в Берлине
Мероприятия у памятника советским солдатам в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AFP 2023 / JENS KALAENE
Мероприятия у памятника советским солдатам в Трептов-парке в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 мая — РИА Новости. Административный суд Берлина снял запрет на демонстрацию российского триколора 8 и 9 мая, передает портал rbb24 со ссылкой на полицию.
"Административный суд Берлина также разрешил демонстрацию российских флагов и символов", — говорится в сообщении.
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По данным издания, это касается мероприятия, запланированного на 9 мая на улице 17 Июня.
При этом, как заявил радиостанции представитель силовых структур, они подали апелляцию на это решение в Высший административный суд.
В пятницу берлинская полиция сообщила, что в германской столице второй год подряд 8 и 9 мая во избежание конфликтов будет действовать запрет на ношение флагов и символики России, Украины и СССР у советских мемориалов, который при этом не распространяется на дипломатов и ветеранов.
В то же время накануне проукраинский адвокат Патрик Хайнеманн написал в Twitter, что административный суд Берлина отменил запрет на ношение украинского флага у советских мемориалов 8 и 9 мая.
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