https://ria.ru/20230507/germaniya-1870271040.html

Берлин не намерен выделять дополнительные средства на беженцев, пишут СМИ

Берлин не намерен выделять дополнительные средства на беженцев, пишут СМИ - РИА Новости, 07.05.2023

Берлин не намерен выделять дополнительные средства на беженцев, пишут СМИ

Власти Германии не планируют выделять федеральным землям дополнительные средства на беженцев, сообщил портал немецкой новостной телепрограммы Tagesschau со... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T08:48

2023-05-07T08:48

2023-05-07T08:48

специальная военная операция на украине

в мире

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олаф шольц

беженцы

правительство германии

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БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Власти Германии не планируют выделять федеральным землям дополнительные средства на беженцев, сообщил портал немецкой новостной телепрограммы Tagesschau со ссылкой на проект решения правительства ФРГ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ближайшую среду встретится с главами правительств федеральных земель на специальной конференции, чтобы обсудить вопросы по обеспечению беженцев. В связи с увеличением их количества земли и муниципалитеты настаивают на выделении дополнительных средств на размещение людей и их интеграцию. "Несмотря на неоднократные требования земель и муниципалитетов, федеральное правительство, вероятно, не будет увеличивать помощь беженцам. Это следует из проекта документа для предстоящего саммита по вопросам беженцев", - отмечает издание со ссылкой на проект резолюции из ведомства канцлера. Отмечается, что в документе федеральное правительство дает понять, что оно не готово выделять деньги землям сверх уже согласованных сумм. В качестве обоснования власти указывают на уже выделенные большие расходы на беженцев. В частности, упоминается, что с июня 2022 года правительство покрывает расходы на проживание беженцев с Украины и до 75% стоимости аренды жилья вместе с отоплением. Только на это в прошлом году ушло около трех миллиардов евро.

https://ria.ru/20230411/migranty-1864529865.html

https://ria.ru/20230317/bunt-1858464853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, украина, олаф шольц, беженцы, правительство германии