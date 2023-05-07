Берлин не намерен выделять дополнительные средства на беженцев, пишут СМИ
Tagesschau: правительство ФРГ не хочет выделять землям дополнительные средства на беженцев
© AP Photo / Markus SchreiberЖенщина в лагере для беженцев в бывшем аэропорту Берлин-Тегель
© AP Photo / Markus Schreiber
Женщина в лагере для беженцев в бывшем аэропорту Берлин-Тегель. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Власти Германии не планируют выделять федеральным землям дополнительные средства на беженцев, сообщил портал немецкой новостной телепрограммы Tagesschau со ссылкой на проект решения правительства ФРГ.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ближайшую среду встретится с главами правительств федеральных земель на специальной конференции, чтобы обсудить вопросы по обеспечению беженцев. В связи с увеличением их количества земли и муниципалитеты настаивают на выделении дополнительных средств на размещение людей и их интеграцию.
"Несмотря на неоднократные требования земель и муниципалитетов, федеральное правительство, вероятно, не будет увеличивать помощь беженцам. Это следует из проекта документа для предстоящего саммита по вопросам беженцев", - отмечает издание со ссылкой на проект резолюции из ведомства канцлера.
Отмечается, что в документе федеральное правительство дает понять, что оно не готово выделять деньги землям сверх уже согласованных сумм. В качестве обоснования власти указывают на уже выделенные большие расходы на беженцев. В частности, упоминается, что с июня 2022 года правительство покрывает расходы на проживание беженцев с Украины и до 75% стоимости аренды жилья вместе с отоплением. Только на это в прошлом году ушло около трех миллиардов евро.