Рейтинг@Mail.ru
Берлин не намерен выделять дополнительные средства на беженцев, пишут СМИ - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:48 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/germaniya-1870271040.html
Берлин не намерен выделять дополнительные средства на беженцев, пишут СМИ
Берлин не намерен выделять дополнительные средства на беженцев, пишут СМИ - РИА Новости, 07.05.2023
Берлин не намерен выделять дополнительные средства на беженцев, пишут СМИ
Власти Германии не планируют выделять федеральным землям дополнительные средства на беженцев, сообщил портал немецкой новостной телепрограммы Tagesschau со... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T08:48
2023-05-07T08:48
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
олаф шольц
беженцы
правительство германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858534294_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_cbf9f0b48ae95423b01e7e6d9d0209d6.jpg
БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Власти Германии не планируют выделять федеральным землям дополнительные средства на беженцев, сообщил портал немецкой новостной телепрограммы Tagesschau со ссылкой на проект решения правительства ФРГ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ближайшую среду встретится с главами правительств федеральных земель на специальной конференции, чтобы обсудить вопросы по обеспечению беженцев. В связи с увеличением их количества земли и муниципалитеты настаивают на выделении дополнительных средств на размещение людей и их интеграцию. "Несмотря на неоднократные требования земель и муниципалитетов, федеральное правительство, вероятно, не будет увеличивать помощь беженцам. Это следует из проекта документа для предстоящего саммита по вопросам беженцев", - отмечает издание со ссылкой на проект резолюции из ведомства канцлера. Отмечается, что в документе федеральное правительство дает понять, что оно не готово выделять деньги землям сверх уже согласованных сумм. В качестве обоснования власти указывают на уже выделенные большие расходы на беженцев. В частности, упоминается, что с июня 2022 года правительство покрывает расходы на проживание беженцев с Украины и до 75% стоимости аренды жилья вместе с отоплением. Только на это в прошлом году ушло около трех миллиардов евро.
https://ria.ru/20230411/migranty-1864529865.html
https://ria.ru/20230317/bunt-1858464853.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858534294_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d81a08d9708aa3e4cfc7ba1ef8655231.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, олаф шольц, беженцы, правительство германии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Беженцы, Правительство Германии
Берлин не намерен выделять дополнительные средства на беженцев, пишут СМИ

Tagesschau: правительство ФРГ не хочет выделять землям дополнительные средства на беженцев

© AP Photo / Markus SchreiberЖенщина в лагере для беженцев в бывшем аэропорту Берлин-Тегель
Женщина в лагере для беженцев в бывшем аэропорту Берлин-Тегель - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Женщина в лагере для беженцев в бывшем аэропорту Берлин-Тегель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Власти Германии не планируют выделять федеральным землям дополнительные средства на беженцев, сообщил портал немецкой новостной телепрограммы Tagesschau со ссылкой на проект решения правительства ФРГ.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ближайшую среду встретится с главами правительств федеральных земель на специальной конференции, чтобы обсудить вопросы по обеспечению беженцев. В связи с увеличением их количества земли и муниципалитеты настаивают на выделении дополнительных средств на размещение людей и их интеграцию.
Мигранты в сопровождении полиции Германии направляются в центр экстренной помощи после пересечения австрийско-германской границы - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В Германию под видом беженцев проникли исламисты, пишут СМИ
11 апреля, 15:24
"Несмотря на неоднократные требования земель и муниципалитетов, федеральное правительство, вероятно, не будет увеличивать помощь беженцам. Это следует из проекта документа для предстоящего саммита по вопросам беженцев", - отмечает издание со ссылкой на проект резолюции из ведомства канцлера.
Отмечается, что в документе федеральное правительство дает понять, что оно не готово выделять деньги землям сверх уже согласованных сумм. В качестве обоснования власти указывают на уже выделенные большие расходы на беженцев. В частности, упоминается, что с июня 2022 года правительство покрывает расходы на проживание беженцев с Украины и до 75% стоимости аренды жилья вместе с отоплением. Только на это в прошлом году ушло около трех миллиардов евро.
Женщина в лагере для беженцев в бывшем аэропорту Берлин-Тегель - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Украинские беженцы подняли бунт в Берлине
17 марта, 01:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаОлаф ШольцБеженцыПравительство Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала