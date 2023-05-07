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В партии "Шор" сообщили о задержании главы штаба их кандидата в Гагаузии - РИА Новости, 07.05.2023
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11:21 07.05.2023 (обновлено: 11:38 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/gagauziya-1870293329.html
В партии "Шор" сообщили о задержании главы штаба их кандидата в Гагаузии
В партии "Шор" сообщили о задержании главы штаба их кандидата в Гагаузии - РИА Новости, 07.05.2023
В партии "Шор" сообщили о задержании главы штаба их кандидата в Гагаузии
В Гагаузии задержаны руководители и члены избирательного штаба кандидата от партии "Шор" на должность башкана региона Евгении Гуцул, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T11:21
2023-05-07T11:38
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КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. В Гагаузии задержаны руководители и члены избирательного штаба кандидата от партии "Шор" на должность башкана региона Евгении Гуцул, сообщила пресс-служба оппозиционной политсилы на сайте.На юге Молдавии 30 апреля прошли выборы главы Гагаузской автономии. На этот пост претендовали восемь человек. По данным ЦИК, в первом туре победили кандидат Григорий Узун, которого поддерживает Партия социалистов, с 14 849 голосами, и представительница партии "Шор" Евгения Гуцул, ее результат меньше на 13 голосов.Как уточнили представители партии "Шор", задержанные занимались предвыборной кампанией перед вторым туром выборов на должность башкана Гагаузии. Отмечается, что обыски и аресты проходят и в других районах страны, включая Кишинев.Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
https://ria.ru/20230507/moldaviya-1870282103.html
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гагаузия, в мире, молдавия
Гагаузия, В мире, Молдавия
В партии "Шор" сообщили о задержании главы штаба их кандидата в Гагаузии

Партия "Шор": в Гагаузии задержали глав избирательного штаба кандидата в башканы Гуцул

CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to GagauziaВъезд в Гагаузскую автономию
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. В Гагаузии задержаны руководители и члены избирательного штаба кандидата от партии "Шор" на должность башкана региона Евгении Гуцул, сообщила пресс-служба оппозиционной политсилы на сайте.
На юге Молдавии 30 апреля прошли выборы главы Гагаузской автономии. На этот пост претендовали восемь человек. По данным ЦИК, в первом туре победили кандидат Григорий Узун, которого поддерживает Партия социалистов, с 14 849 голосами, и представительница партии "Шор" Евгения Гуцул, ее результат меньше на 13 голосов.
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"Ряд руководителей и членов избирательного штаба кандидата от партии "Шор" на должность башкана Гагаузии Евгении Гуцул были задержаны сегодня утром в результате обысков, проведенных в территориальных организациях партии, а также в домах активистов формирования", - сообщается на сайте партии.
Как уточнили представители партии "Шор", задержанные занимались предвыборной кампанией перед вторым туром выборов на должность башкана Гагаузии. Отмечается, что обыски и аресты проходят и в других районах страны, включая Кишинев.
«
"Обыски, а также новая волна репрессий и запугиваний происходят в день, когда "Движение для Народа", членом которого является и партия "Шор", объявило о проведении протеста у парламента против беззаконий власти, а также чтобы потребовать досрочных и парламентских выборов. Режим прибегнул к шантажу, угрозам и задержаниям, чтобы запугать людей и отвадить их от участия в антиправительственных протестах", - отмечается в партии.
Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
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