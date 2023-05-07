В партии "Шор" сообщили о задержании главы штаба их кандидата в Гагаузии
Партия "Шор": в Гагаузии задержали глав избирательного штаба кандидата в башканы Гуцул
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. В Гагаузии задержаны руководители и члены избирательного штаба кандидата от партии "Шор" на должность башкана региона Евгении Гуцул, сообщила пресс-служба оппозиционной политсилы на сайте.
На юге Молдавии 30 апреля прошли выборы главы Гагаузской автономии. На этот пост претендовали восемь человек. По данным ЦИК, в первом туре победили кандидат Григорий Узун, которого поддерживает Партия социалистов, с 14 849 голосами, и представительница партии "Шор" Евгения Гуцул, ее результат меньше на 13 голосов.
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"Ряд руководителей и членов избирательного штаба кандидата от партии "Шор" на должность башкана Гагаузии Евгении Гуцул были задержаны сегодня утром в результате обысков, проведенных в территориальных организациях партии, а также в домах активистов формирования", - сообщается на сайте партии.
Как уточнили представители партии "Шор", задержанные занимались предвыборной кампанией перед вторым туром выборов на должность башкана Гагаузии. Отмечается, что обыски и аресты проходят и в других районах страны, включая Кишинев.
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"Обыски, а также новая волна репрессий и запугиваний происходят в день, когда "Движение для Народа", членом которого является и партия "Шор", объявило о проведении протеста у парламента против беззаконий власти, а также чтобы потребовать досрочных и парламентских выборов. Режим прибегнул к шантажу, угрозам и задержаниям, чтобы запугать людей и отвадить их от участия в антиправительственных протестах", - отмечается в партии.
Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.