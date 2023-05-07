https://ria.ru/20230507/gagauziya-1870293329.html

В партии "Шор" сообщили о задержании главы штаба их кандидата в Гагаузии

В партии "Шор" сообщили о задержании главы штаба их кандидата в Гагаузии - РИА Новости, 07.05.2023

В партии "Шор" сообщили о задержании главы штаба их кандидата в Гагаузии

В Гагаузии задержаны руководители и члены избирательного штаба кандидата от партии "Шор" на должность башкана региона Евгении Гуцул, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T11:21

2023-05-07T11:21

2023-05-07T11:38

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КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. В Гагаузии задержаны руководители и члены избирательного штаба кандидата от партии "Шор" на должность башкана региона Евгении Гуцул, сообщила пресс-служба оппозиционной политсилы на сайте.На юге Молдавии 30 апреля прошли выборы главы Гагаузской автономии. На этот пост претендовали восемь человек. По данным ЦИК, в первом туре победили кандидат Григорий Узун, которого поддерживает Партия социалистов, с 14 849 голосами, и представительница партии "Шор" Евгения Гуцул, ее результат меньше на 13 голосов.Как уточнили представители партии "Шор", задержанные занимались предвыборной кампанией перед вторым туром выборов на должность башкана Гагаузии. Отмечается, что обыски и аресты проходят и в других районах страны, включая Кишинев.Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.

https://ria.ru/20230507/moldaviya-1870282103.html

https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

гагаузия, в мире, молдавия