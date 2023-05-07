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Речные грузоперевозки ЕАО — Китай запустят 10 мая - РИА Новости, 07.05.2023
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06:57 07.05.2023 (обновлено: 10:21 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/eao-1870265011.html
Речные грузоперевозки ЕАО — Китай запустят 10 мая
Речные грузоперевозки ЕАО — Китай запустят 10 мая - РИА Новости, 07.05.2023
Речные грузоперевозки ЕАО — Китай запустят 10 мая
Двустороннее речное грузовое сообщение между Еврейской автономной областью и Китаем возобновится 10 мая в двух пунктах пропуска, пассажирские перевозки пока не... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T06:57
2023-05-07T10:21
экономика
китай
россия
еврейская автономная область
алексей васильев
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мая — РИА Новости. Двустороннее речное грузовое сообщение между Еврейской автономной областью и Китаем возобновится 10 мая в двух пунктах пропуска, пассажирские перевозки пока не согласованы с китайской стороной, рассказал РИА Новости замначальника департамента экономики правительства ЕАО Алексей Васильев. Ранее в генконсульстве России в Харбине сообщили о прошедшей встрече с представителями канцелярии иностранных дел приграничного речного портового города Тунцзян. Глава канцелярии Чжан Шусинь на встрече рассказал о подготовке порта к грузовым перевозкам в навигационный период 2023 года. Обе стороны выразили заинтересованность в возобновлении речных пассажирских перевозок. В четверг в Минтрансе заявили о запланированном возобновлении грузового сообщения в нескольких точках на границе. По информации ведомства, с 10 мая оно начнется в смешанных пунктах пропуска Амурзет и Нижнеленинское. "Все пункты пропуска смешанные, речные. Два у нас: Амурзет и Нижнеленинское, возобновление работы у них 10 мая. Пока только в грузовом отношении. То есть будут паромы и баржи ходить, все работать начинает", — сообщил замначальника департамента. Он уточнил, что из ЕАО будет поставляться в первую очередь соя, ввозить из КНР планируется оборудование и сельскохозяйственную технику. Перевозки пассажиров пока не планируются."Китайская сторона пока не согласовала запуск пассажирского движения через эти пункты пропуска. Ждем только согласования китайской стороны", — объяснил Васильев. Речное сообщение ЕАО — КНР пострадало от пандемии COVID-19. Хотя в 2020 году рейсы паромов в порт Тунцзяна выполнялись до конца сезона навигации, в 2021-м их не было вообще, рассказали в пресс-службе правительства автономии. Летом 2022 года, по информации из Telegram-канала правительства ЕАО, некий российский инвестор возобновил грузоперевозки через Амур.
https://ria.ru/20230404/soya-1862794638.html
https://ria.ru/20230503/kitay-1869482003.html
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экономика, китай, россия, еврейская автономная область, алексей васильев
Экономика, Китай, Россия, Еврейская автономная область, Алексей Васильев
Речные грузоперевозки ЕАО — Китай запустят 10 мая

Правительство ЕАО: речные грузоперевозки ЕАО — Китай запустят 10 мая

© РИА Новости / Игорь АгеенкоРека Амур
Река Амур - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Река Амур. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая — РИА Новости. Двустороннее речное грузовое сообщение между Еврейской автономной областью и Китаем возобновится 10 мая в двух пунктах пропуска, пассажирские перевозки пока не согласованы с китайской стороной, рассказал РИА Новости замначальника департамента экономики правительства ЕАО Алексей Васильев.
Ранее в генконсульстве России в Харбине сообщили о прошедшей встрече с представителями канцелярии иностранных дел приграничного речного портового города Тунцзян. Глава канцелярии Чжан Шусинь на встрече рассказал о подготовке порта к грузовым перевозкам в навигационный период 2023 года. Обе стороны выразили заинтересованность в возобновлении речных пассажирских перевозок. В четверг в Минтрансе заявили о запланированном возобновлении грузового сообщения в нескольких точках на границе. По информации ведомства, с 10 мая оно начнется в смешанных пунктах пропуска Амурзет и Нижнеленинское.
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"Все пункты пропуска смешанные, речные. Два у нас: Амурзет и Нижнеленинское, возобновление работы у них 10 мая. Пока только в грузовом отношении. То есть будут паромы и баржи ходить, все работать начинает", — сообщил замначальника департамента.
Он уточнил, что из ЕАО будет поставляться в первую очередь соя, ввозить из КНР планируется оборудование и сельскохозяйственную технику. Перевозки пассажиров пока не планируются.
"Китайская сторона пока не согласовала запуск пассажирского движения через эти пункты пропуска. Ждем только согласования китайской стороны", — объяснил Васильев.
Речное сообщение ЕАО — КНР пострадало от пандемии COVID-19. Хотя в 2020 году рейсы паромов в порт Тунцзяна выполнялись до конца сезона навигации, в 2021-м их не было вообще, рассказали в пресс-службе правительства автономии. Летом 2022 года, по информации из Telegram-канала правительства ЕАО, некий российский инвестор возобновил грузоперевозки через Амур.
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