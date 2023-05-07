https://ria.ru/20230507/dtp-1870388627.html

В Воронеже госпитализировали пять человек после ДТП с маршруткой

В Воронеже госпитализировали пять человек после ДТП с маршруткой - РИА Новости, 07.05.2023

В Воронеже госпитализировали пять человек после ДТП с маршруткой

Пять пострадавших госпитализированы в результате столкновения маршрутного автобуса с грузовым автомобилем в Воронеже, где в общей сложности травмы получили... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T21:53

2023-05-07T21:53

2023-05-07T21:53

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воронеж

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ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Пять пострадавших госпитализированы в результате столкновения маршрутного автобуса с грузовым автомобилем в Воронеже, где в общей сложности травмы получили около 10 человек, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Вадим Кстенин. Авария произошла в 19.15 мск воскресенья у дома №124 по улице 9 января. По данным полиции, водитель автобуса ПАЗ маршрута №60 не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик DAF. Как отмечала полиция, в результате ДТП, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились около 10 человек. "Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на улице 9 января в районе дома 109. Автобус ПАЗ 60-го маршрута врезался в фуру. По предварительным данным, погибших нет, госпитализация потребовалась пятерым пассажирам", - написал Кстенин. По данным городской станции скорой помощи, в автобусе в момент ДТП находились 25 человек, поэтому к месту ДТП направили девять бригад скорой и две машины медицины катастроф. Но когда медики приехали, с места ДТП многие пассажиры с порезами ушли с места аварии.

https://ria.ru/20230507/pozhar-1870342634.html

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авто, воронеж, дтп, россия, происшествия