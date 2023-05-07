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В Воронеже госпитализировали пять человек после ДТП с маршруткой - РИА Новости, 07.05.2023
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21:53 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/dtp-1870388627.html
В Воронеже госпитализировали пять человек после ДТП с маршруткой
В Воронеже госпитализировали пять человек после ДТП с маршруткой - РИА Новости, 07.05.2023
В Воронеже госпитализировали пять человек после ДТП с маршруткой
Пять пострадавших госпитализированы в результате столкновения маршрутного автобуса с грузовым автомобилем в Воронеже, где в общей сложности травмы получили... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T21:53
2023-05-07T21:53
авто
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Пять пострадавших госпитализированы в результате столкновения маршрутного автобуса с грузовым автомобилем в Воронеже, где в общей сложности травмы получили около 10 человек, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Вадим Кстенин. Авария произошла в 19.15 мск воскресенья у дома №124 по улице 9 января. По данным полиции, водитель автобуса ПАЗ маршрута №60 не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик DAF. Как отмечала полиция, в результате ДТП, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились около 10 человек. "Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на улице 9 января в районе дома 109. Автобус ПАЗ 60-го маршрута врезался в фуру. По предварительным данным, погибших нет, госпитализация потребовалась пятерым пассажирам", - написал Кстенин. По данным городской станции скорой помощи, в автобусе в момент ДТП находились 25 человек, поэтому к месту ДТП направили девять бригад скорой и две машины медицины катастроф. Но когда медики приехали, с места ДТП многие пассажиры с порезами ушли с места аварии.
https://ria.ru/20230507/pozhar-1870342634.html
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авто, воронеж, дтп, россия, происшествия
Авто, Воронеж, ДТП, Россия, Происшествия
В Воронеже госпитализировали пять человек после ДТП с маршруткой

В Воронеже госпитализировали пять человек после ДТП с маршруткой и грузовиком

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи рядом с автомобилями
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Пять пострадавших госпитализированы в результате столкновения маршрутного автобуса с грузовым автомобилем в Воронеже, где в общей сложности травмы получили около 10 человек, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Вадим Кстенин.
Авария произошла в 19.15 мск воскресенья у дома №124 по улице 9 января. По данным полиции, водитель автобуса ПАЗ маршрута №60 не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик DAF. Как отмечала полиция, в результате ДТП, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились около 10 человек.
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"Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на улице 9 января в районе дома 109. Автобус ПАЗ 60-го маршрута врезался в фуру. По предварительным данным, погибших нет, госпитализация потребовалась пятерым пассажирам", - написал Кстенин.
По данным городской станции скорой помощи, в автобусе в момент ДТП находились 25 человек, поэтому к месту ДТП направили девять бригад скорой и две машины медицины катастроф. Но когда медики приехали, с места ДТП многие пассажиры с порезами ушли с места аварии.
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