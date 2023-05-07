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В Воронеже маршрутка врезалась в грузовик, пострадали около десяти человек
В Воронеже маршрутка врезалась в грузовик, пострадали около десяти человек - РИА Новости, 07.05.2023
В Воронеже маршрутка врезалась в грузовик, пострадали около десяти человек
Около 10 человек получили травмы при столкновении маршрутного автобуса с грузовым автомобилем в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T21:15
2023-05-07T21:15
2023-05-07T21:15
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Около 10 человек получили травмы при столкновении маршрутного автобуса с грузовым автомобилем в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону. Авария произошла в 19.15 мск воскресенья у дома №124 по улице 9 января города Воронежа. "Житель Семилукского района, управляя автобусом ПАЗ (маршрут №60), не справился с управлением транспортного средства и допустил наезд на припаркованный автомобиль DAF", - говорится в сообщении. Как отмечает полиция, по предварительным данным, "за медицинской помощью обратились около 10 человек". По информации городской станции скорой помощи, на данный момент пострадавших в тяжелом состоянии нет, все пациенты в состоянии средней степени тяжести.
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Происшествия, Воронеж, Семилукский район, Авто, ДТП, Россия
В Воронеже маршрутка врезалась в грузовик, пострадали около десяти человек
В Воронеже около десяти человек пострадали из-за столкновения автобуса с грузовиком