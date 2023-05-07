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В Воронеже маршрутка врезалась в грузовик, пострадали около десяти человек - РИА Новости, 07.05.2023
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21:15 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/dtp-1870383134.html
В Воронеже маршрутка врезалась в грузовик, пострадали около десяти человек
В Воронеже маршрутка врезалась в грузовик, пострадали около десяти человек - РИА Новости, 07.05.2023
В Воронеже маршрутка врезалась в грузовик, пострадали около десяти человек
Около 10 человек получили травмы при столкновении маршрутного автобуса с грузовым автомобилем в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T21:15
2023-05-07T21:15
происшествия
воронеж
семилукский район
авто
дтп
россия
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ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Около 10 человек получили травмы при столкновении маршрутного автобуса с грузовым автомобилем в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону. Авария произошла в 19.15 мск воскресенья у дома №124 по улице 9 января города Воронежа. "Житель Семилукского района, управляя автобусом ПАЗ (маршрут №60), не справился с управлением транспортного средства и допустил наезд на припаркованный автомобиль DAF", - говорится в сообщении. Как отмечает полиция, по предварительным данным, "за медицинской помощью обратились около 10 человек". По информации городской станции скорой помощи, на данный момент пострадавших в тяжелом состоянии нет, все пациенты в состоянии средней степени тяжести.
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происшествия, воронеж, семилукский район, авто, дтп, россия
Происшествия, Воронеж, Семилукский район, Авто, ДТП, Россия
В Воронеже маршрутка врезалась в грузовик, пострадали около десяти человек

В Воронеже около десяти человек пострадали из-за столкновения автобуса с грузовиком

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Около 10 человек получили травмы при столкновении маршрутного автобуса с грузовым автомобилем в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону.
Авария произошла в 19.15 мск воскресенья у дома №124 по улице 9 января города Воронежа.
"Житель Семилукского района, управляя автобусом ПАЗ (маршрут №60), не справился с управлением транспортного средства и допустил наезд на припаркованный автомобиль DAF", - говорится в сообщении.
Как отмечает полиция, по предварительным данным, "за медицинской помощью обратились около 10 человек".
По информации городской станции скорой помощи, на данный момент пострадавших в тяжелом состоянии нет, все пациенты в состоянии средней степени тяжести.
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ПроисшествияВоронежСемилукский районАвтоДТПРоссия
 
 
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