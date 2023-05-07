Рейтинг@Mail.ru
Российский дрон "Ланцет" уничтожил американский ЗРК Avenger в зоне СВО - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:29 07.05.2023 (обновлено: 11:40 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/dron-1870294068.html
Российский дрон "Ланцет" уничтожил американский ЗРК Avenger в зоне СВО
Российский дрон "Ланцет" уничтожил американский ЗРК Avenger в зоне СВО - РИА Новости, 07.05.2023
Российский дрон "Ланцет" уничтожил американский ЗРК Avenger в зоне СВО
Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил в зоне СВО американский ЗРК "Avenger", который Пентагон отправил недавно Киеву для защиты от БПЛА, сообщил... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T11:29
2023-05-07T11:40
специальная военная операция на украине
россия
сша
безопасность
украина
вашингтон (штат)
киев
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869325625_0:113:2160:1328_1920x0_80_0_0_2488e4c4f6fd79756575b91c40c40008.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил в зоне СВО американский ЗРК "Avenger", который Пентагон отправил недавно Киеву для защиты от БПЛА, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток"."Барражирующим боеприпасом "Ланцет" в районе населенного пункта Водяное уничтожен ЗРК "Авенджер" на базе автомобиля "Хаммер", - сказал офицер.В апреле командующий объединёнными силами Украины Сергей Наев заявил, что американский зенитно-ракетный комплекс "Avenger" поступил на боевое дежурство в украинскую армию.О том, что комплексы "Avenger" войдут в новый пакет военной помощи Украине, в Вашингтоне заявили в ноябре 2022 года.
https://ria.ru/20230506/drony-1870092824.html
россия
сша
украина
вашингтон (штат)
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869325625_120:0:2040:1440_1920x0_80_0_0_0ce4b345626e75fdaece1fb7aec25b6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, безопасность, украина, вашингтон (штат), киев, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Безопасность, Украина, Вашингтон (штат), Киев, Министерство обороны США
Российский дрон "Ланцет" уничтожил американский ЗРК Avenger в зоне СВО

Российский дрон "Ланцет" уничтожил американский ЗРК Avenger в зоне спецоперации

© Фото : АО "Концерн "Калашников"БПЛА-камикадзе ZALA - Ланцет-3
БПЛА-камикадзе ZALA - Ланцет-3 - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
БПЛА-камикадзе ZALA - Ланцет-3. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил в зоне СВО американский ЗРК "Avenger", который Пентагон отправил недавно Киеву для защиты от БПЛА, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток".
"Барражирующим боеприпасом "Ланцет" в районе населенного пункта Водяное уничтожен ЗРК "Авенджер" на базе автомобиля "Хаммер", - сказал офицер.
В апреле командующий объединёнными силами Украины Сергей Наев заявил, что американский зенитно-ракетный комплекс "Avenger" поступил на боевое дежурство в украинскую армию.
О том, что комплексы "Avenger" войдут в новый пакет военной помощи Украине, в Вашингтоне заявили в ноябре 2022 года.
Военнослужащий ВС РФ во время запуска беспилотника - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Новые российские дроны начнут вылетать на передовую из единого хаба
6 мая, 03:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАБезопасностьУкраинаВашингтон (штат)КиевМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала