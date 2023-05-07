https://ria.ru/20230507/dron-1870294068.html

Российский дрон "Ланцет" уничтожил американский ЗРК Avenger в зоне СВО

Российский дрон "Ланцет" уничтожил американский ЗРК Avenger в зоне СВО - РИА Новости, 07.05.2023

Российский дрон "Ланцет" уничтожил американский ЗРК Avenger в зоне СВО

Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил в зоне СВО американский ЗРК "Avenger", который Пентагон отправил недавно Киеву для защиты от БПЛА, сообщил... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T11:29

2023-05-07T11:29

2023-05-07T11:40

специальная военная операция на украине

россия

сша

безопасность

украина

вашингтон (штат)

киев

министерство обороны сша

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил в зоне СВО американский ЗРК "Avenger", который Пентагон отправил недавно Киеву для защиты от БПЛА, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток"."Барражирующим боеприпасом "Ланцет" в районе населенного пункта Водяное уничтожен ЗРК "Авенджер" на базе автомобиля "Хаммер", - сказал офицер.В апреле командующий объединёнными силами Украины Сергей Наев заявил, что американский зенитно-ракетный комплекс "Avenger" поступил на боевое дежурство в украинскую армию.О том, что комплексы "Avenger" войдут в новый пакет военной помощи Украине, в Вашингтоне заявили в ноябре 2022 года.

https://ria.ru/20230506/drony-1870092824.html

россия

сша

украина

вашингтон (штат)

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, безопасность, украина, вашингтон (штат), киев, министерство обороны сша