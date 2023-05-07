https://ria.ru/20230507/dron-1870294068.html
Российский дрон "Ланцет" уничтожил американский ЗРК Avenger в зоне СВО
Российский дрон "Ланцет" уничтожил американский ЗРК Avenger в зоне СВО - РИА Новости, 07.05.2023
Российский дрон "Ланцет" уничтожил американский ЗРК Avenger в зоне СВО
Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил в зоне СВО американский ЗРК "Avenger", который Пентагон отправил недавно Киеву для защиты от БПЛА, сообщил... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T11:29
2023-05-07T11:29
2023-05-07T11:40
специальная военная операция на украине
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киев
министерство обороны сша
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил в зоне СВО американский ЗРК "Avenger", который Пентагон отправил недавно Киеву для защиты от БПЛА, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток"."Барражирующим боеприпасом "Ланцет" в районе населенного пункта Водяное уничтожен ЗРК "Авенджер" на базе автомобиля "Хаммер", - сказал офицер.В апреле командующий объединёнными силами Украины Сергей Наев заявил, что американский зенитно-ракетный комплекс "Avenger" поступил на боевое дежурство в украинскую армию.О том, что комплексы "Avenger" войдут в новый пакет военной помощи Украине, в Вашингтоне заявили в ноябре 2022 года.
https://ria.ru/20230506/drony-1870092824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Безопасность, Украина, Вашингтон (штат), Киев, Министерство обороны США
Российский дрон "Ланцет" уничтожил американский ЗРК Avenger в зоне СВО
Российский дрон "Ланцет" уничтожил американский ЗРК Avenger в зоне спецоперации