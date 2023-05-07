Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 11 снарядов по Донецку, Горловке и Владимировке
Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку, выпустив за 50 минут 11 снарядов калибром 152 миллиметра и десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров...11.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Ведомство также сообщило, что в 10.20 мск украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Владимировке, а в 10.40 мск шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.