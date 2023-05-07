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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку - РИА Новости, 07.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку, выпустив за 50 минут 11 снарядов калибром 152 миллиметра и десять снарядов "натовского" калибра... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T11:54

2023-05-07T11:54

2023-05-07T11:54

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку, выпустив за 50 минут 11 снарядов калибром 152 миллиметра и десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ведомство также сообщило, что в 10.20 мск украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Владимировке, а в 10.40 мск шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

горловка

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс