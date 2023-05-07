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Украинские войска обстреляли Донецк и Ольгинку - РИА Новости, 07.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:39 07.05.2023
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Украинские войска обстреляли Донецк и Ольгинку
Украинские войска обстреляли Донецк и Ольгинку - РИА Новости, 07.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ольгинку
представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T10:39
2023-05-07T10:39
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
украина
донбасс
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Ольгинка, выпустив за 40 минут 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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происшествия, донецк, украина, донбасс, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Украина, Донбасс, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Ольгинку

Представительство ДНР: ВСУ за 40 минут выпустили 19 снарядов по Донецку и Ольгинке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Ольгинка, выпустив за 40 минут 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 9.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 9.30 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Ольгинка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров...10.00 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкУкраинаДонбассНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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