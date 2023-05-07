https://ria.ru/20230507/donbass-1870286799.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ольгинку

Украинские войска обстреляли Донецк и Ольгинку - РИА Новости, 07.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ольгинку

представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T10:39

2023-05-07T10:39

2023-05-07T10:39

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

украина

донбасс

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Ольгинка, выпустив за 40 минут 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

украина

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, украина, донбасс, нато, вооруженные силы украины