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Руководство мэрии Оренбурга заподозрили в халатности после ЧП с каруселью
Руководство мэрии Оренбурга заподозрили в халатности после ЧП с каруселью - РИА Новости, 07.05.2023
Руководство мэрии Оренбурга заподозрили в халатности после ЧП с каруселью
Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении должностных лиц мэрии Оренбурга после обрушения карусели с людьми, сообщили в прокуратуре Оренбургской... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T16:27
2023-05-07T16:27
2023-05-07T16:29
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УФА, 7 мая - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении должностных лиц мэрии Оренбурга после обрушения карусели с людьми, сообщили в прокуратуре Оренбургской области. В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в регионе проверяют все детские парки и комнаты отдыха. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и задержали двух руководителей компаний, обслуживающих карусель. В воскресенье следователи сообщали, что возбудили дело и о халатности. "По материалу прокурорской проверки органами следственного комитета региона по факту обрушения конструкции аттракциона в отношении должностных лиц администрации города Оренбурга возбуждено уголовное дело о халатности", - сообщает надзорное ведомство региона. Отмечается, что также прокуратура города объявила предостережение главе Оренбурга с целью недопущения фактов нарушений при эксплуатации оборудования и элементов благоустройства на территории города, в том числе аттракционов? в отсутствии документов, удостоверяющий их техническое состояние, разрешающих установку и эксплуатацию.
https://ria.ru/20230506/karusel-1870188909.html
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происшествия, оренбург, оренбургская область, россия, денис паслер
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Россия, Денис Паслер
Руководство мэрии Оренбурга заподозрили в халатности после ЧП с каруселью
В отношении руководства мэрии Оренбурга возбудили дело о халатности после ЧП с каруселью
УФА, 7 мая - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении должностных лиц мэрии Оренбурга после обрушения карусели с людьми, сообщили в прокуратуре Оренбургской области.
В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в регионе проверяют все детские парки и комнаты отдыха.
Появилось видео с места падения карусели в Оренбурге
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и задержали двух руководителей компаний, обслуживающих карусель.
В воскресенье следователи сообщали, что возбудили дело и о халатности. "По материалу прокурорской проверки органами следственного комитета региона по факту обрушения конструкции аттракциона в отношении должностных лиц администрации города Оренбурга возбуждено уголовное дело о халатности", - сообщает надзорное ведомство региона.
Отмечается, что также прокуратура города объявила предостережение главе Оренбурга с целью недопущения фактов нарушений при эксплуатации оборудования и элементов благоустройства на территории города, в том числе аттракционов? в отсутствии документов, удостоверяющий их техническое состояние, разрешающих установку и эксплуатацию.
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"Кроме того, по поручению прокурора Оренбургской области Руслана Медведева на территории всего региона прокурорами проводятся проверки исполнения законодательства в сфере оказания развлекательных услуг населению, в том числе работы всех аттракционов", - говорится в сообщении.
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