https://ria.ru/20230507/delo-1870337197.html

Руководство мэрии Оренбурга заподозрили в халатности после ЧП с каруселью

Руководство мэрии Оренбурга заподозрили в халатности после ЧП с каруселью - РИА Новости, 07.05.2023

Руководство мэрии Оренбурга заподозрили в халатности после ЧП с каруселью

Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении должностных лиц мэрии Оренбурга после обрушения карусели с людьми, сообщили в прокуратуре Оренбургской... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T16:27

2023-05-07T16:27

2023-05-07T16:29

происшествия

оренбург

оренбургская область

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УФА, 7 мая - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении должностных лиц мэрии Оренбурга после обрушения карусели с людьми, сообщили в прокуратуре Оренбургской области. В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в регионе проверяют все детские парки и комнаты отдыха. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и задержали двух руководителей компаний, обслуживающих карусель. В воскресенье следователи сообщали, что возбудили дело и о халатности. "По материалу прокурорской проверки органами следственного комитета региона по факту обрушения конструкции аттракциона в отношении должностных лиц администрации города Оренбурга возбуждено уголовное дело о халатности", - сообщает надзорное ведомство региона. Отмечается, что также прокуратура города объявила предостережение главе Оренбурга с целью недопущения фактов нарушений при эксплуатации оборудования и элементов благоустройства на территории города, в том числе аттракционов? в отсутствии документов, удостоверяющий их техническое состояние, разрешающих установку и эксплуатацию.

https://ria.ru/20230506/karusel-1870188909.html

https://ria.ru/20220806/orel-1807774390.html

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происшествия, оренбург, оренбургская область, россия, денис паслер