https://ria.ru/20230507/defolt-1870349042.html
Глава Минфина США призналась, что не знает точную дату наступления дефолта
Глава Минфина США призналась, что не знает точную дату наступления дефолта - РИА Новости, 07.05.2023
Глава Минфина США призналась, что не знает точную дату наступления дефолта
У министерства финансов США сохраняется неопределенность относительно вероятного срока наступления дефолта, включая ранее озвученную дату 1 июня, заявила... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T17:33
2023-05-07T17:33
2023-05-07T17:33
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джанет йеллен
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. У министерства финансов США сохраняется неопределенность относительно вероятного срока наступления дефолта, включая ранее озвученную дату 1 июня, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC News. "Мы прогнозируем, что в начале июня у нас закончатся деньги. Есть шанс, что это произойдет 1 июня. Конечно, присутствует значительная неопределенность", - сообщила она в интервью телеканалу ABC News на вопрос о возможных сроках дефолта. Йеллен добавила, что намерена проинформировать конгресс США в том случае, если у минфина появятся новости по вопросу госдолга и дефолта. В пятницу телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщал, что американская администрация рассматривает вариант краткосрочного повышения потолка государственного долга, чтобы избежать дефолта и получить дополнительное время на переговоры с республиканской оппозицией. Министерство финансов США ранее предупредило, что уже 1 июня может оказаться не в состоянии обслуживать обязательства в полном объеме, если к этому времени конгресс не расширит лимиты заимствований. Республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, увязывают повышение потолка с принятием неприемлемой для Белого дома программы радикального сокращения бюджетных расходов. Президент Джо Байден неоднократно требовал от оппонентов расширить долговые лимиты безо всяких сопутствующих условий и публично отказывается от переговоров на эту тему. На следующей неделе у него запланирована встреча с лидерами конгресса, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти.
https://ria.ru/20230420/ekonomika-1866466154.html
https://ria.ru/20230507/ekonomika-1870268164.html
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сша, джанет йеллен, министерство финансов сша, джо байден, кевин маккарти, экономика, в мире
США, Джанет Йеллен, Министерство финансов США, Джо Байден, Кевин Маккарти, Экономика, В мире
Глава Минфина США призналась, что не знает точную дату наступления дефолта
Йеллен: у Минфина США сохраняется неопределенность относительно угрозы дефолта 1 июня
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости.
У министерства финансов США сохраняется неопределенность относительно вероятного срока наступления дефолта, включая ранее озвученную дату 1 июня, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC News
.
"Мы прогнозируем, что в начале июня у нас закончатся деньги. Есть шанс, что это произойдет 1 июня. Конечно, присутствует значительная неопределенность", - сообщила она в интервью телеканалу ABC News на вопрос о возможных сроках дефолта.
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Йеллен добавила, что намерена проинформировать конгресс США в том случае, если у минфина появятся новости по вопросу госдолга и дефолта.
В пятницу телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщал, что американская администрация рассматривает вариант краткосрочного повышения потолка государственного долга, чтобы избежать дефолта и получить дополнительное время на переговоры с республиканской оппозицией.
Министерство финансов США ранее предупредило, что уже 1 июня может оказаться не в состоянии обслуживать обязательства в полном объеме, если к этому времени конгресс не расширит лимиты заимствований.
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Республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, увязывают повышение потолка с принятием неприемлемой для Белого дома программы радикального сокращения бюджетных расходов.
Президент Джо Байден
неоднократно требовал от оппонентов расширить долговые лимиты безо всяких сопутствующих условий и публично отказывается от переговоров на эту тему. На следующей неделе у него запланирована встреча с лидерами конгресса, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти
.
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