https://ria.ru/20230507/defolt-1870341255.html
Возможности Минфина США для избежания дефолта заканчиваются, заявила Йеллен
Возможности Минфина США для избежания дефолта заканчиваются, заявила Йеллен - РИА Новости, 07.05.2023
Возможности Минфина США для избежания дефолта заканчиваются, заявила Йеллен
Возможности минфина США проводить экстраординарные меры для избежания дефолта подходят к концу, заявила глава ведомства Джанет Йеллен. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T16:56
2023-05-07T16:56
2023-05-07T18:07
сша
джанет йеллен
джо байден
кевин маккарти
министерство финансов сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Возможности минфина США проводить экстраординарные меры для избежания дефолта подходят к концу, заявила глава ведомства Джанет Йеллен. “Мы используем экстраординарные меры уже на протяжении нескольких месяцев. Наша возможность делать это подходит к концу”, - сообщила Йеллен телеканалу ABC News на вопрос о наличии у минфина дополнительных инструментов избежать дефолта. Министерство финансов США ранее предупредило, что уже 1 июня может оказаться не в состоянии обслуживать обязательства в полном объеме, если к этому времени конгресс не расширит лимиты заимствований. Республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, увязывают повышение потолка с принятием неприемлемой для Белого дома программы радикального сокращения бюджетных расходов. Президент Джо Байден неоднократно требовал от оппонентов расширить долговые лимиты безо всяких сопутствующих условий и публично отказывается от переговоров на эту тему. На следующей неделе у него запланирована встреча с лидерами конгресса, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти.
https://ria.ru/20230327/defolt-1860993209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джанет йеллен, джо байден, кевин маккарти, министерство финансов сша, в мире
США, Джанет Йеллен, Джо Байден, Кевин Маккарти, Министерство финансов США, В мире
Возможности Минфина США для избежания дефолта заканчиваются, заявила Йеллен
Йеллен: возможности экстраординарных мер Минфина США для избежания дефолта заканчиваются
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Возможности минфина США проводить экстраординарные меры для избежания дефолта подходят к концу, заявила глава ведомства Джанет Йеллен.
“Мы используем экстраординарные меры уже на протяжении нескольких месяцев. Наша возможность делать это подходит к концу”, - сообщила Йеллен телеканалу ABC News на вопрос о наличии у минфина дополнительных инструментов избежать дефолта.
Министерство финансов США ранее предупредило, что уже 1 июня может оказаться не в состоянии обслуживать обязательства в полном объеме, если к этому времени конгресс не расширит лимиты заимствований.
Республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, увязывают повышение потолка с принятием неприемлемой для Белого дома программы радикального сокращения бюджетных расходов.
Президент Джо Байден
неоднократно требовал от оппонентов расширить долговые лимиты безо всяких сопутствующих условий и публично отказывается от переговоров на эту тему. На следующей неделе у него запланирована встреча с лидерами конгресса, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти
.
США все увереннее идут к дефолту, заявил Патрушев