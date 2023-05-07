https://ria.ru/20230507/defolt-1870341255.html

Возможности Минфина США для избежания дефолта заканчиваются, заявила Йеллен

Возможности Минфина США для избежания дефолта заканчиваются, заявила Йеллен - РИА Новости, 07.05.2023

Возможности Минфина США для избежания дефолта заканчиваются, заявила Йеллен

Возможности минфина США проводить экстраординарные меры для избежания дефолта подходят к концу, заявила глава ведомства Джанет Йеллен. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T16:56

2023-05-07T16:56

2023-05-07T18:07

сша

джанет йеллен

джо байден

кевин маккарти

министерство финансов сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Возможности минфина США проводить экстраординарные меры для избежания дефолта подходят к концу, заявила глава ведомства Джанет Йеллен. “Мы используем экстраординарные меры уже на протяжении нескольких месяцев. Наша возможность делать это подходит к концу”, - сообщила Йеллен телеканалу ABC News на вопрос о наличии у минфина дополнительных инструментов избежать дефолта. Министерство финансов США ранее предупредило, что уже 1 июня может оказаться не в состоянии обслуживать обязательства в полном объеме, если к этому времени конгресс не расширит лимиты заимствований. Республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, увязывают повышение потолка с принятием неприемлемой для Белого дома программы радикального сокращения бюджетных расходов. Президент Джо Байден неоднократно требовал от оппонентов расширить долговые лимиты безо всяких сопутствующих условий и публично отказывается от переговоров на эту тему. На следующей неделе у него запланирована встреча с лидерами конгресса, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

https://ria.ru/20230327/defolt-1860993209.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, джанет йеллен, джо байден, кевин маккарти, министерство финансов сша, в мире