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Чат-бот для оказания помощи диким животным запустили в Москве
Чат-бот для оказания помощи диким животным запустили в Москве - РИА Новости, 10.05.2023
Чат-бот для оказания помощи диким животным запустили в Москве
Чат-бот для помощи диким животным запустили в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-07T09:58
2023-05-07T09:58
2023-05-10T14:35
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общество
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Чат-бот для помощи диким животным запустили в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. ""Спаси сову": запустили чат-бота для помощи диким животным. Сервис разработали совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Telegram-бот поможет оперативно сообщить о фактах незаконного использования диких животных или жестокого обращения с ними", - говорится в сообщении. Отмечается, что в заявке надо указать адрес возможного нарушения, вид и количество животных, фото или видеозапись по возможности. "Специалисты Управления государственного экологического контроля Департамента природопользования оперативно обработают обращение и прибудут по указанному адресу для проверки", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Чат-бот для помощи диким животным запустили в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
""Спаси сову": запустили чат-бота для помощи диким животным. Сервис разработали совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Telegram-бот поможет оперативно сообщить о фактах незаконного использования диких животных или жестокого обращения с ними", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в заявке надо указать адрес возможного нарушения, вид и количество животных, фото или видеозапись по возможности.
"Специалисты Управления государственного экологического контроля Департамента природопользования
оперативно обработают обращение и прибудут по указанному адресу для проверки", - дополняется в сообщении.
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