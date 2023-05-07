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Чат-бот для оказания помощи диким животным запустили в Москве

Чат-бот для оказания помощи диким животным запустили в Москве - РИА Новости, 10.05.2023

Чат-бот для оказания помощи диким животным запустили в Москве

Чат-бот для помощи диким животным запустили в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-07T09:58

2023-05-07T09:58

2023-05-10T14:35

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Чат-бот для помощи диким животным запустили в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. ""Спаси сову": запустили чат-бота для помощи диким животным. Сервис разработали совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Telegram-бот поможет оперативно сообщить о фактах незаконного использования диких животных или жестокого обращения с ними", - говорится в сообщении. Отмечается, что в заявке надо указать адрес возможного нарушения, вид и количество животных, фото или видеозапись по возможности. "Специалисты Управления государственного экологического контроля Департамента природопользования оперативно обработают обращение и прибудут по указанному адресу для проверки", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230213/zhivotnye-1851703158.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы