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Чат-бот для оказания помощи диким животным запустили в Москве - РИА Новости, 10.05.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:58 07.05.2023 (обновлено: 14:35 10.05.2023)
https://ria.ru/20230507/chat-bot-1870791981.html
Чат-бот для оказания помощи диким животным запустили в Москве
Чат-бот для оказания помощи диким животным запустили в Москве - РИА Новости, 10.05.2023
Чат-бот для оказания помощи диким животным запустили в Москве
Чат-бот для помощи диким животным запустили в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-07T09:58
2023-05-10T14:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Чат-бот для помощи диким животным запустили в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. ""Спаси сову": запустили чат-бота для помощи диким животным. Сервис разработали совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Telegram-бот поможет оперативно сообщить о фактах незаконного использования диких животных или жестокого обращения с ними", - говорится в сообщении. Отмечается, что в заявке надо указать адрес возможного нарушения, вид и количество животных, фото или видеозапись по возможности. "Специалисты Управления государственного экологического контроля Департамента природопользования оперативно обработают обращение и прибудут по указанному адресу для проверки", - дополняется в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы

Чат-бот для оказания помощи диким животным запустили в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Чат-бот для помощи диким животным запустили в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
""Спаси сову": запустили чат-бота для помощи диким животным. Сервис разработали совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Telegram-бот поможет оперативно сообщить о фактах незаконного использования диких животных или жестокого обращения с ними", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в заявке надо указать адрес возможного нарушения, вид и количество животных, фото или видеозапись по возможности.
"Специалисты Управления государственного экологического контроля Департамента природопользования оперативно обработают обращение и прибудут по указанному адресу для проверки", - дополняется в сообщении.
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