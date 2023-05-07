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"Бутербродекс" во второй половине апреля вырос на 2,6 пункта - РИА Новости, 07.05.2023
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12:34 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/buterbrodeks-1870301625.html
"Бутербродекс" во второй половине апреля вырос на 2,6 пункта
"Бутербродекс" во второй половине апреля вырос на 2,6 пункта - РИА Новости, 07.05.2023
"Бутербродекс" во второй половине апреля вырос на 2,6 пункта
Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине апреля вырос на 2,6 РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T12:34
2023-05-07T12:34
экономика
россия
еда
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине апреля вырос на 2,6 пункта и составил 101 пункт. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. В период с 16 по 30 апреля по сравнению с первой половиной месяца средний чек вырос по огурцам (на 18,9%, до 170 рублей), сахару (на 1,8%, до 58 рублей), сливочному маслу (на 0,8%, до 132 рублей), кофе (на 0,6%, до 166 рублей). Снизился он по сыру (на 1,9%, до 152 рублей) и ветчине (на 1,8%, до 110 рублей). На прежнем уровне средний чек сохранился по батону (29 рублей). Таким образом, индекс по сравнению с предшествующим двухнедельным периодом вырос на 2,6 пункта и составил 101 пункт. Траты на огурцы во второй половине апреля заметно выросли в связи с наступлением сезона пикников и дач, а расходы на другие продукты в составе индекса планомерно снижаются, отмечают аналитики "Чек Индекса". Они связывают это с тем, что потребление калорийной пищи в теплое время года становится меньше.
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экономика, россия, еда
Экономика, Россия, Еда
"Бутербродекс" во второй половине апреля вырос на 2,6 пункта

"Бутербродекс" во второй половине апреля вырос на 2,6 пункта и составил 101 пункта

© Depositphotos.com / Evgeny TomeevБутерброды с маслом и сыром
Бутерброды с маслом и сыром - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© Depositphotos.com / Evgeny Tomeev
Бутерброды с маслом и сыром. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине апреля вырос на 2,6 пункта и составил 101 пункт.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).
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По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
В период с 16 по 30 апреля по сравнению с первой половиной месяца средний чек вырос по огурцам (на 18,9%, до 170 рублей), сахару (на 1,8%, до 58 рублей), сливочному маслу (на 0,8%, до 132 рублей), кофе (на 0,6%, до 166 рублей). Снизился он по сыру (на 1,9%, до 152 рублей) и ветчине (на 1,8%, до 110 рублей). На прежнем уровне средний чек сохранился по батону (29 рублей).
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Таким образом, индекс по сравнению с предшествующим двухнедельным периодом вырос на 2,6 пункта и составил 101 пункт.
Траты на огурцы во второй половине апреля заметно выросли в связи с наступлением сезона пикников и дач, а расходы на другие продукты в составе индекса планомерно снижаются, отмечают аналитики "Чек Индекса". Они связывают это с тем, что потребление калорийной пищи в теплое время года становится меньше.
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