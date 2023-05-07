https://ria.ru/20230507/britaniya-1869658634.html

"Пора сбросить маски". В Британии решились на радикальный шаг

"Пора сбросить маски". В Британии решились на радикальный шаг - РИА Новости, 07.05.2023

"Пора сбросить маски". В Британии решились на радикальный шаг

Вслед за пандемией коронавируса Великобританию охватила новая лихорадка. На этот раз гендерная. В спорах о том, кто кем себя ощущает, участвует даже церковь... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T08:00

2023-05-07T08:00

2023-05-07T08:03

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аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Вслед за пандемией коронавируса Великобританию охватила новая лихорадка. На этот раз гендерная. В спорах о том, кто кем себя ощущает, участвует даже церковь. Правда, такой энтузиазм привел к неожиданным последствиям.Многообразие видов"У вас нет выбора. <…> Это одна из наших британских ценностей, и, если вы откажетесь это сделать, будете жестоко наказаны". Это прозвучало в лондонской академии Crown Woods, где готовят канцелярских работников.Преподаватель демонстрировал классу фильм об ЛГБТ-культуре и гендерном многообразии. Один из подопечных осмелился усомниться в уместности показа. На что наставник разразился гневной речью."Это наш подход. И если здесь сидят люди, которые не согласны с тем, что я говорю, им нужно пойти домой и побеседовать с родителями", — заявил он.Ученик так и сделал. В итоге на руководство школы поступила жалоба. "Мы признаем, что живем в современной Британии, но очень огорчаемся, когда нам говорят, что наши убеждения не соответствуют британским ценностям", — говорится в обращении семьи.Этот один из множества подобных случаев. Скандалы возникают в основном вокруг детей.В отчете британского аналитического центра Policy Exchange отмечается: подавляющее большинство (около 70%) средних учебных заведений требуют от детей гендерной толерантности и терпимости к ЛГБТ-сообществу. При этом число трансгендеров в стране ничтожно — всего 0,5%. Чуть больше людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией — порядка 2%. С учениками проводят специальные беседы об уважении к самоидентификации и сексуальным предпочтениям одноклассников, вводят общие раздевалки и туалеты — без разделения на мужские и женские. Причем в четверти школ родителей не уведомляют об освоении новой "образовательной программы".В Великобритании много пансионов под патронажем Англиканской церкви. Немало религиозных семей. Директора же при этом цитируют "Ценить всех Божьих детей" — методичку епископов о пользе гендерного и сексуального воспитания.Поэтому обеспокоенные традиционалисты подали руководству Англиканской церкви петицию с просьбой отказаться от поддержки мейнстрима.Нарушил данный обетСаму религиозную организацию, крупнейшую в стране, последние месяцы лихорадит. Вопрос пола — биологического и социального — давний нарыв на ее теле.В 1998-м, когда обсуждали легализацию гей-браков, духовенство решило: "Однополые союзы недопустимы, и их не рекомендуется благословлять". Но это была лишь рекомендация, а не директива.Церковь Англии — это конфедерация 42-х национальных общин с общим вероучением, но разными порядками. Сейчас геев и лесбиянок венчают в более либеральных Епископальных церквах США, Бразилии, Канады, Шотландии, Уэльса, Новой Зеландии и Полинезии.На прошлогодней конференции епископов духовный лидер англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби сначала смягчил положение 1998-го, а затем все-таки признал его "справедливым".Подействовал ультиматум традиционалистов: африканские клирики пригрозили отделением, если "нарушат каноны". Козырь мощный: ведь общины Уганды, Нигерии и Руанды — это более 30 миллионов верующих, что примерно в десять раз больше, чем у либерального крыла.Однако несколько месяцев назад реформисты склонили чашу весов в свою сторону. В феврале англиканский синод все же решил благословлять ЛГБТ-пары. Само учение о браке как о союзе мужчины и женщины не меняется. Но нетрадиционным партнерам предоставят "максимально широкую пастырскую опеку".А потом церковное руководство заявило о намерении использовать гендерно-нейтральные термины в отношении Бога. Поскольку это напрямую касается основ вероучения, реакция консерваторов была гораздо более жесткой.В конце апреля они провели собрание в руандской столице Кигали и констатировали, что более не доверяют архиепископу Кентерберийскому."Публичные заявления <…> в поддержку однополых благословений — это предательство обетов, которыми он поклялся изгонять заблуждения. <…> Священноначалию Англиканской церкви надлежит покаяться", — говорится в официальном заявлении.Иначе защитники веры откажутся признавать Джастина Уэлби "первым среди равных" и официальным рупором церкви. То есть в одной из крупнейших христианских церквей произойдет раскол.Положить этому конецСам Уэлби лишь неуверенно парировал, что большинство общин по-прежнему поддерживают традиционное учение о браке и сексуальности. Но некоторые "после долгих молитв и размышлений" пришли к другим представлениям.Интересно другое. Сразу после скандального решения о благословлении ЛГБТ-пар архиепископ заявил о давлении британских властей."В рамках обсуждений <…> я говорил о нашей взаимозависимости <…>, особенно с глобальным Югом, где царят другие верования. В результате меня дважды вызывали в парламент и угрожали, чтобы навязать нам однополые браки", — признался он.Церковь Англии — государственная и волей-неволей зависима от светских властей. А там тоже нет единства в половом вопросе.Лидер консерваторов и нынешний премьер Риши Сунак пытается сохранять равновесие — говорит о необходимости уважения прав каждого. Однопартийцы же более решительны. Его коллега, депутат Мириам Кейтс, назвала происходящее в области гендера и сексуальности "Диким Западом" и призвала оградить от пагубного влияния школы и церковь. Лейбористы же, напротив, считают: нынешний разлад, в том числе церковный, — результат чрезмерной осторожности."Пора положить конец постколониальному притворству, отпустить гомофобные провинции и сосредоточиться на церкви Англии здесь", — прописывает свой рецепт депутат-либерал Бен Брэдшоу.Какой из путей выберут англикане — покажет время.

https://ria.ru/20230312/katolikov-1857121164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

англия, великобритания, сша, риши сунак, лейбористская партия великобритании, аналитика - религия и мировоззрение